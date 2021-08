Uomini e Donne, colpo di scena: è finita per la coppia dopo un’estate felice insieme

Uomini e Donne, colpo di scena: è finita per la coppia dopo un’estate felice passata insieme; scopriamo cosa è successo.

Manca pochissimo all’inizio di una nuova stagione di Uomini e Donne. La prima puntata della nuova edizione della trasmissione di Maria De Filippi andrà in onda lunedì 13 settembre, ma le registrazioni sono già partite. Nel frattempo, però, una coppia nata durante i mesi scorsi è già scoppiata!

I due si sono mostrati insieme per tutta l’estate, felici e complici in vacanza. Da qualche ora, però, è trapelata la notizia della rottura. Scopriamo i dettagli di questa spiacevole notizia.

Uomini e Donne, colpo di scena: è finita per la coppia nata nel Trono Over

È finita tra Elisabetta Simone e Luca Cenerelli! I due si sono conosciuti durante la scorsa edizione del Trono Over, anche se la loro relazione è iniziata ufficialmente a telecamere spente. Durante il programma, infatti, i due avevano deciso di chiudere la loro conoscenza, poiché il cavaliere non sembrava ricambiare i sentimenti della dama. Al termine della trasmissione, però, tra i due è scoppiato l’amore. Che è durato tutta l’estate: sui social, la coppia si è mostrata felice ed affiatata.. fino a qualche ora fa. Attraverso Instagram, Elisabetta ha annunciato la fine della storia con Luca. I motivi non sono stati resi noti, ma la dama ha chiesto rispetto in questo momento delicato, ribandendo che la relazione è stata vera e i sentimenti reali.

In molti, ora, si chiedono: rivedremo Luca ed Elisabetta nel parterre del Trono Over o i due non torneranno in trasmissione? Non ci resta che attendere le nuove puntate per scoprire tutte le novità della nuova edizione. Che, come accaduto negli ultimi anni, vedrà ancora l’unione di trono classico e trono over in un’unica super puntata. Noi non vediamo l’ora, e voi?