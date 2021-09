L’abito di Giulia De Lellis scelto per il matrimonio della sorella Veronica Fiumicini ha un ‘dettaglio particolare’, non tutti l’hanno notato!

Lo scorso weekend si è sposata la sorella di Giulia De Lellis, Veronica Fiumicini. Nate dalla stessa mamma, Sandra, ma da papà differenti, sono sempre state molto unite: hanno spesso raccontato al popolo del web il grande amore che le unisce. Veronica è diventata la moglie del suo compagno da tanti anni, Jacopo, papà delle sue due figlie, Matilde e Penelope. La cerimonia, super seguita dai fan della famiglia De Lellis, si è tenuta vicino Roma: Giulia ha documentato tutto sui canali social! Ad attirare l’attenzione anche il look scelto dalla famosa influencer, ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Non si parla d’altro: l’abito di Giulia De Lellis per il matrimonio della sorella ha un dettaglio ‘particolare’

Giulia De Lellis per il matrimonio della sorella ha scelto un look davvero incantevole. La famosa influencer, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha indossato un abito firmato Sol Wears Women! Si tratta di un modello realizzato su misura per lei: risulta davvero difficile, dunque, trovarlo sul sito ufficiale del brand. Color verde, uno spacco laterale che rivela le gambe è uno dei dettagli che più ha colpito i fan. Ma c’è un altro particolare!

Lo scollo sul corpetto e le spalline sono del vestito sono decorate con cristalli e piccole pietre preziose! Una piccola pochette argentata e dei sandali gioiello con tacco hanno completato il look. Giulia ha letteralmente incantato tutti i presenti al matrimonio ed il popolo del web: al matrimonio della sorella Veronica era bellissima.

