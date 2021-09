Al Bano incontra Madonna, richiesta particolare della star: “Ho dato il massimo”

Il cantautore Al Bano ha incontrato Madonna, la star avanza una richiesta particolare: “Ho dato veramente il massimo”

Madonna sceglie il Sud Italia per trascorrere le sue vacanze estive. La star di fama mondiale ha trascorso alcuni giorni nel nostro paese insieme a tutta la sua squadra. Lady Ciccone ha documentato tutto sui social, pubblicando foto e video che mostrano le bellezze del nostro paese.

Durante il suo viaggio nel Meridione, la cantante ha incontrato un grosso esponente della musica italiana nel mondo: Al Bano. La notizia era stata riportata da Dagospia e solo adesso è stata ufficializzata attraverso le dichiarazioni del cantautore pugliese.

Al Bano incontra Madonna, la richiesta della cantante

Durante il viaggio nel Sud Italia, Madonna ha incontrato anche Al Bano. La notizia era stata diffusa nei giorni scorsi e solo adesso trova conferma. Il cantautore pugliese, accompagnato da Loredana Lecciso, ha partecipato ad una festa privata alla quale presenziava anche la popstar.

L’incontro ha entusiasmato parecchio il cantautore pugliese. In un’intervista al settimanale DiPiù ha dichiarato: “Tutti i suoi collaboratori, dai parrucchieri agli assistenti personali, sono di origini italiane. Alla fine della mia esibizione tutti sono corsi per farsi fare una foto con me, per chiedere l’autografo… E lei è rimasta piacevolmente colpita da tutto questo calore”.

L’ex compagno di Romina Power si è esibita dinnanzi a Madonna, che ha avanzato anche alcune richieste particolari: “Ho cantato Felicità, un brano che mi chiedono sempre. Poi mi ha chiesto di cantare il suo brano preferito: Caruso, di Lucio Dalla. E ho dato davvero il massimo”.

Al Bano ha inoltre confidato che Madonna è stata molto cordiale. Insieme hanno parlato a lungo della Puglia, terra che ha dato i natali al Carrisi e terra che la regina del pop ama parecchio, tanto da voler trascorrere qui il suo 63esimo compleanno.