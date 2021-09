Antonino Chef Academy 2021, chi è Gabriele Gambarelli: non indovinereste mai chi era il suo mito in cucina quando era bambino!

Gabriele Gambarelli è un altro dei concorrenti dell’edizione 2021 di Antonino Chef Academy: sapete a chi si ispirava da bambino?

Sei puntate da guardare tutte d’un fiato: concorrenti agguerritissimi, tanti ospiti e a sorvegliare tutto col suo occhio attento sempre lui, il celebre chef napoletano Antonino Cannavacciuolo. Il suo programma di cucina, “Antonino Chef Academy”, è tornato domenica scorsa 29 agosto su Sky Uno, in streaming su NOW e on demand con la terza stagione dopo la vittoria di Francesca Stabile avvenuta qualche mese fa.

Leggi anche———–>>>Antonino Chef Academy, chi è Fabiana Quadrelli: da dove viene, età, studi, e il piatto che prepara per conquistare

I giovanissimi talenti che lotteranno fino all’ultimo per vincere la possibilità di lavorare con il famoso chef nelle cucine di Villa Crispi sono in tutto 10, di cui 3 donne e 7 uomini. Tra questi ultimi c’è anche Gabriele Gambarelli, conosciamolo meglio!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Antonino Chef Academy 2021, Gabriele Gambarelli fa parte dei concorrenti: sapete chi è stato il suo idolo?

Come gli altri partecipanti al programma, Gabriele Gambarelli è davvero molto giovane ma già le idee chiare. La cucina è la sua grande passione e lui si è dato da fare sin da bambino per realizzare il suo sogno.

Leggi anche————>>>Antonino Chef Academy 2021, chi è Luca Guidetti: età, da dove viene, qual è la sua ‘specialità’, diploma e lavoro

Gabriel ha 22 anni e viene da Montecchio Emilia, in provincia di Reggio Emilia. Nonostante sia molto attaccato alla sua terra, ama la cucina contemporanea e sperimentare nuove tecniche, come quella dell’azoto liquido nella preparazione di alcuni piatti.

Ha iniziato a cimentarsi nella cucina con l’aiuto di sua nonna e sapete chi era il suo mito all’epoca? Nonna Papera! Sì, avete letto bene: per le sue ricette Gabriele da bambino traeva ispirazione dal Manuale di Nonna Papera. Anche il suo percorso di studi è stato improntato sull’arte culinaria: ha infatti studiato all’istituto alberghiero G. Magnaghi di Salsomaggiore Terme, frequentato corsi e stage e ha già lavorato in questo settore.

E voi state già seguendo le sue avventure?