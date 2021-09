Pedro Menvielle è uno dei concorrenti di Bake Off Italia 2021: età, origini, lavoro, Instagram e marito, cosa sappiamo su di lui.

Allacciate le cinture: Bake Off Italia 2021 è pronto a ripartire. Da Venerdì 3 Settembre, infatti, andrà in onda la nuova edizione. E, senza alcun dubbio, sarà una delle più travolgenti ed incredibili di tutta la sua storia. Al timone, ovviamente, ci sarà sempre lei: Benedetta Parodi. Al suo fianco, invece, i tre giurati inimitabili: Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara. Grande assente, invece, la bella Csaba Dalla Zorza.

I concorrenti che tenteranno il tutto per tutto ne sono esattamente 20. Chi sarà colui o colei che riuscirà ad aggiudicarsi il titolo di vincitore di Bake Off Italia 2021? Al momento, è ancora tutto da scoprire. In attesa, però, cerchiamo di capire qualche cosa in più su uno dei suoi concorrenti. Stiamo parlando proprio di lui: Pedro Menvielle! A partire dalla sua età e dalle sue origini fino al suo canale Instagram e vita privata: ecco cosa sappiamo esattamente su di lui!

Pedro è tra i concorrenti di Bake Off Italia 2021: età, origini e lavoro

In attesa, quindi, di poter scoprire quali saranno i dolci che Pedro preparerà per i giudici e il pubblico di Bake Off Italia 2021, scopriamo qualche cosa in più su di lui.

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il buon Menvielle ha 35 anni. E che abbia origini argentine, ma che tuttora viva a San Gimignano. Sembrerebbe, infatti, che da Buenos Aires, Pedro si sia trasferito in Italia per un dottorato, ma che una volta trovato l’amore abbia abbandonato tutto. Attualmente, da come si legge anche dal suo profilo Instagram, è proprietario di un ristorante.

Vita privata ed Instagram

Cosa sappiamo della sua vita privata? Poco fa, vi abbiamo detto che Pedro per amore ha abbandonato lo studio. Ebbene: ve lo confermiamo! Attualmente è sposato. Ed, insieme a suo marito, lavoro presso il loro ristorante. I due, seppure non sappiamo nulla sull’inizio della loro storia d’amore, sono molto innamorati ed affiatati.

Ha un profilo Instagram, il buon Pedro? Assolutamente si! Il suo nome è: pedro.bakeoff9. Cosa aspettate? Correte a seguirlo! E non perdetevi alcuni tipo di aggiornamento su di lui!

Sarà lui il vincitore di Bake Off Italia 9?