Bake Off Italia 2021, al via la nuova edizione del tanto seguito programma: Pancrazia Cavallone sarà tra i concorrenti.

Una nuova edizione di Bake Off Italia sta per cominciare e manca davvero poco. Venerdì 3 settembre andrà in onda la prima puntata su Real Time. Nel format, i concorrenti, dopo essere stati selezionati ai casting, entrano a far parte del programma.

Dovranno sfidarsi, riproducendo un grande classico della pasticceria. Al termine del tempo che verrà stabilito, i giudici, Clelia D’Onofrio, Damiano Carrara e Ernst Knam, sceglieranno il migliore ma anche il peggiore. I concorrenti sono stati annunciati: scopriamo qualcosa in più su Pancrazia Cavallone.

Bake Off Italia 2021, chi è Pancrazia Cavallone: età, da dove viene, lavoro e com’è nata la passione per la pasticceria

Il cast è stato formato e una delle concorrenti di questa nuova edizione è Pancrazia Cavallone.

Il cast è stato formato e una delle concorrenti di questa nuova edizione è Pancrazia Cavallone. Ha 48 anni, viene da Erchie, in provincia di Brindisi. Nella presentazione, ha svelato di essere molto legata alle sue origini salentine e di amare il mare. E’ una bracciante agricola: “Sono orgogliosa del mio lavoro, e lo faccio con passione, mi dà grande soddisfazione”. Ha sempre sognato di poter studiare, ma non ne ha avuto possibilità da ragazza. Così, a 39 anni ha deciso di prendere il diploma.

Pancrazia è sposata, il matrimonio è stato celebrato quando lei era giovanissima, aveva 19 anni. Ma come è nata la passione per la cucina e per la pasticceria? E’ stata proprio lei a rivelarlo: “La passione per la cucina è nata per l’amore che ho per la mia famiglia. Io cucino perchè cucinare è come un altro modo per dire ‘ti voglio bene’, e cucinando è così nata la passione per i dolci e per la pasticceria”

“Caro Bake off, mi voglio mettere in gioco anche questa volta, è il mio momento e me lo voglio godere“: sarà proprio Pancrazia a conquistare i giudici?