Ha interpretato Bosco nella famosa soap opera Il Segreto: com’è oggi l’attore dopo la chiusura della telenovela.

Nella soap opera Il Segreto abbiamo avuto il piacere di seguire le vicende dei cittadini di Puente Viejo. Le storie si sono intrecciate insieme, tra intrighi, confronti, morti inaspettate, ingiustizie, amori e tanto altro. La telenovela ha avuto inizio nel 2011 in Spagna, per concludersi nel 2020, mentre in Italia ha avuto inizio nel 2013, ed è terminata proprio quest’anno.

L’ultima puntata ci ha lasciato con il fiato sospeso. Tra i tanti personaggi che abbiamo visto, vi abbiamo sopra mostrato Bosco, lo ricordate? E’ il secondo figlio di Tristán e Pepa, fratello di Martín e Aurora. La sua strada si abbraccerà con Francisca Montenegro. Sapete chi l’ha interpretato? L’attore è Francisco Ortiz. Dalla sua uscita di scena sono passati diversi anni, vediamo insieme com’è oggi.

Ne Il Segreto è stato Bosco: avete mai visto l’attore fuori dal set? Stenterete a riconoscerlo oggi

L’ultima puntata de Il Segreto ci ha lasciato con un po’ di malinconia. Dopo ben otto anni e dodici stagioni, il 28 maggio 2021, è terminata per noi la soap tanto amata. Anche se, in Spagna, ha avuto fine l’anno scorso.

Tantissime le storie che hanno catturato l’attenzione dei telespettatori, fin dalla prima, dove abbiamo visto al centro della trama la storia d’amore di Tristan e Pepa. Un amore che coronato con il matrimonio, è stato colpito da un tragico evento. Tristan è stato ucciso. Ma ricorderemo, certamente, anche uno dei figli della donna, Bosco. L’attore che ne ha vestito i panni è Francisco Ortiz. Sono passati diversi anni dalla sua uscita di scena, vediamo insieme com’è oggi:

Vederlo così, al primo sguardo, è difficile riconoscerlo. L’attore ha cambiato look oggi, e appare un po’ diverso. Francesco Ortiz è giovanissimo, classe 1986, non solo è stato presente ne Il Segreto, nei panni di Bosco, ma ha vestito il ruolo di altri personaggi.