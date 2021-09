È stata una cantante di Amici nel 2005, ricordate la sua voce incantevole? Scoprire cosa fa oggi a distanza di anni vi sorprenderà.

Ricordate il suo incredibile talento nella scuola di Amici nel 2005? Farlo è davvero impossibile, avete ragione! Entrata a far parte dell’ambitissima scuola di Maria De Filippi nel corso della sua quinta stagione, la giovanissima cantante ha saputo catturare l’attenzione del pubblico italiano in un vero e proprio batter baleno. Giovanissima, ma con un talento davvero incredibile, la cantante ha tenuto incollati milioni e milioni di telespettatori con la sua voce incantevole. Certo, è vero: non è stata lei la vincitrice di quell’edizione (a trionfare, infatti, fu il ballerino Ivan D’Andrea), eppure il successo riscontrato è stato incredibile.

Sono trascorsi esattamente 16 anni dalla sua partecipazione al programma, ma siete curiosi di sapere com’è cambiata la sua vita ad oggi? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, scoprire di che cosa si occupa oggi, siamo certi, vi lascerà davvero senza parole. Perché? Beh, bando alle ciance: ecco cosa abbiamo scoperto.

Ha partecipato ad Amici nel 2005, cosa fa oggi? Resterete davvero senza parole

È stata una delle concorrenti di Amici nel 2005 che più ha catturato l’attenzione per il suo incredibile talento. Stiamo parlando proprio di lei: della bellissima Manola Moslehi. Dimenticare la sua voce incantevole è davvero impossibile, vero? Avete ragione! Ebbene, ma cosa sappiamo su di lei adesso? Sono trascorsi esattamente 16 anni dalla sua partecipazione al programma, ma cosa fa oggi?

Dopo l’incredibile successo riscontrato con la sua partecipazione ad Amici, sembrerebbe che la vita di Manola sia drasticamente cambiata. Sia chiaro: la sua passione c’è ancora ed è rimasta letteralmente invariata. Quello che, però, fa oggi si allontana leggermente dal palco. Di che cosa parliamo? Ad oggi, la bella Moslehi è una famosissima ed amatissima speaker radiofonica.

Il drammatico incidente

La vita di Manola, purtroppo, non è stata tutta rose e fiori. In una sua recentissima intervista a Vanity Fair, la ragazza ha raccontato del drammatico incidente di cui è stata vittima diversi anni fa. “Erano passati tre mesi dalla morte di mamma”, ha detto l’ex cantante di Amici. Rivelando, inoltre, di avere una cicatrice di circa 25 cm. “Mi hanno ricucita dopo un incidente in cui mi sono rotta addome, fegato, pancreas”, ha svelato a tal proposito.

