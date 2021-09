Fedez e Chiara Ferragni hanno litigato furiosamente in barca: sono spuntate questa mattina le foto scattate dai paparazzi, ecco i retroscena sullo scontro tra Ferragnez.

‘L’amore non è bello se non è litigarello’ dice un famoso detto. E proprio oggi, nel giorno in cui festeggiano 3 anni di matrimonio, Chiara Ferragni e Fedez sono al centro del gossip italiano a causa di un ‘episodio’ mai visto prima d’ora, beccato dai paparazzi! La famosa coppia italiana, meglio nota come Ferragnez, sullo yatch di Diego Della Valle è stata protagonista di una furiosa lite. Il settimanale Chi ha reso pubbliche le fotografie che ritraggono Chiara e Federico mentre discutono: qualcuno parla di un vero e proprio scontro avvenuto tra l’influencer ed il rapper. Cosa è successo esattamente? Ecco cosa trapela sul web.

Fedez e Chiara Ferragni, “La rabbia di lui, le lacrime di lei”: il retroscena

Nessuno mai avrebbe immaginato di vedere uno scatto simile. Tutti abbiamo sempre seguito la vita di Chiara Ferragni e Fedez attraverso le loro Instagram story ma vederli protagonisti di un’accesa lite è una vera sorpresa!

Durante le vacanze in Costiera Amalfitana, sullo yatch di Diego Della Valle, Fedez e Chiara Ferragni hanno avuto uno scontro piuttosto acceso, beccato dai paparazzi! La fotografia resa pubblica dal settimanale Chi ha allarmato, ovviamente, i milioni di fan che li seguono: niente paura! Si è trattato di un comune battibecco!

Ma il motivo? Il settimanale diretto da Alfonso Signorini racconta: “Lui una rabbia furibonda che fa esplodere lei in lacrime. Dopo le urla non torna il sereno, anzi: Fedez si isola e sparisce dai radar, resta in cabina quasi due giorni fino al ritorno a Milano”. Durante la lite, secondo Chi, il rapper avrebbe mostrato qualcosa sul cellulare e avrebbe fatto alcune telefonate mentre Chiara cercava di intervenire per dare la sua versione dei fatti. La verità la conoscono soltanto i due protagonisti della lite diventata ormai soltanto un vecchio ricordo!