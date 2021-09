Elisabetta Canalis torna in tv con Vite da Copertina e racconta alcuni dettagli del nuovo programma, partendo dall’arrivo della proposta.

Elisabetta Canalis è tornata. L’amatissima showgirl dopo un periodo di assenza è pronta a rientrare nelle case degli italiani, e lo farà proprio oggi. Ma esattamente in che modo? A quanto pare, per lei gli impegni non sono mai mancati e questo che vi stiamo per rivelare, è davvero grosso.

Leggi anche Sapete perché Elisabetta Canalis si è trasferita negli Stati Uniti?

La Canalis è pronta, sarà lei al timone del programma Vite da copertina, in onda su Tv 8. Questa è una vera ‘svolta’ per la bellissima showgirl, perchè, è la prima volta che approda in un programma tutto suo. Vite da copertina è arrivato alla sua sesta stagione: ma come sarà con la nuova conduzione? A svelarlo è stata la stessa Canalis, in un’intervista a TvBlog.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM per essere sempre aggiornato: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca subito qui

Elisabetta Canalis, al timone di Vite da Copertina: svelati tutti gli ingredienti della nuova edizione

Da oggi, mercoledì 1 settembre, alle ore 17.30, al via la nuova edizione di Vite da copertina su Tv 8. Questa volta, però, a sorprenderci ci sarà proprio lei, Elisabetta Canalis. La conduttrice sarà al timone del seguitissimo programma, dopo un periodo di assenza dalla televisione.

Leggi anche Avete mai visto la casa di Elisabetta Canalis a Los Angeles? Il dettaglio che vi lascerà senza fiato

La Canalis, a Tv Blog ha svelato tutti gli ingredienti di questo format, e non sono mancati dei ‘retroscena’. Elisabetta ha svelato che Vite da copertina non sarà stravolto in tutto: “Ci sarà qualche puntata in cui con qualche ospite ci interagisci di più, chiacchieri e scherzi. Altre in cui l’ospite potrebbe conoscere l’argomento più di te, parlo di televisione, di serie straniere e a quel punto può capitare il giornalista che parla di cinema”.

La showgirl ha raccontato che, quando è arrivata la proposta, è stata sicuramente molto entusiasta. Ha cercato di incastrare i tempi, dato che, come sappiamo, vive negli Stati Uniti: “Spesso torno in Italia per registrare 20 puntate e poi torno a casa mia, lo sto registrando a pezzi”. Ha dichiarato che il suo contributo personale sarà quello di portare un altro punto di vista su certe cose. La showgirl ha svelato che parlerà di Raffaella Carrà, e ci saranno appuntamenti in cui si parlerà di medicina estetica, con medici invitati proprio da lei.

“Mi è piaciuta molto la puntata che abbiamo fatto su Elodie… mi ha fatto scoprire la vita di questa cantante che non è sempre stata facile- ha confessato- Poi Emma, mi coinvolge personalmente, lei è una ragazza fantastica“.

Nel corso dell’intervista, Elisabetta Canalis ha anche dichiarato che le piacerebbe fare un programma tutto suo. Su un eventuale prossimo Sanremo dice: “Non vorrei che voi pensaste che mi sto autoproponendo per Sanremo, ma l’ho fatto e lo rifarei mille volte”.