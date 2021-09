È stato un’ex tronista di Uomini e Donne che ha colpito l’attenzione per la sua timidezza: la sua vita oggi è letteralmente cambiata, cosa fa.

Tra i tantissimi tronisti che si sono alternati nel corso della storia di Uomini e Donne, lui è tra coloro che ha saputo catturare l’attenzione del pubblico in un vero e proprio batter baleno. Dapprima come corteggiatore di Ludovica Valli ed, in seguito, come protagonista indiscusso dell’edizione 2015/2016, il giovanissimo è riuscito ad entrare nel cuore di tutti i telespettatori proprio per la sua incredibile timidezza. Ad oggi, sono trascorsi esattamente 5 anni dalla sua partecipazione e, purtroppo, ritiro dal programma, ma siete curiosi di sapere com’è cambiata la sua vita dopo il dating show?

Insieme ad altri protagonisti indiscussi di Uomini e Donne, anche Manuel Vallicella ha avuto la possibilità di trovare una donna che facesse al caso suo nel corso dell’edizione del dating show nel 2015/2016. Purtroppo, però, sappiamo benissimo che il suo percorso non è andato affatto a buon fine perché, nel bel mezzo del suo percorso, il giovanissimo ha deciso di abbandonare il programma. Sapete, però, che adesso la sua vita è fortemente cambiata?

Ricordate Manuel Vallicella di Uomini e Donne? La sua vita ora è cambiata drasticamente

Seppure ambitissimo e corteggiatissimo, il percorso di Manuel Vallicella a Uomini e Donne non è stato affatto dei migliori. Ancora prima di arrivare ad una scelta, infatti, il giovanissimo tronista ha deciso di abbandonare il programma perché consapevole di non sentirsi a suo agio in quel contesto. Ad oggi, però, la sua vita com’è cambiata?

Non abbiamo tantissime informazioni sulla sua vita sentimentale. A distanza di 5 anni, infatti, non sappiamo se Manuel abbia trovato l’amore oppure no. Quello che, però, possiamo darvi con certezza è che la sua vita è fortemente cambiata. Ricordate quando a Ludovica Valli ha detto di essere un operaio? Ebbene: adesso ha cambiato lavoro. E, stando a quanto si apprende dal suo profilo Instagram, sembrerebbe che sia titolare di un negozio di tatuaggi.

Vi farebbe piacere rivederlo sul trono?