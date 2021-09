Oggi, mercoledì 1 settembre 2021, Fedez e Chiara Ferragni festeggiano il loro anniversario di matrimonio. Tre anni fa si celebrava l’amore tra due personaggi famosissimi in Italia e nel mondo: a Noto i Ferragnez si giuravano amore eterno.

Federico Lucia, in arte Fedez, per l’occasione ha dedicato un post alla sua dolce metà: le sue parole hanno commosso tutti.

“5 anni fa ho scritto una canzone che mi ha fatto conoscere la persona della mia vita, esattamente 3 anni fa ci siamo sposati. Grazie per esserci sempre, grazie per avermi donato le anime più preziose della mia vita. Grazie per essere il mio Leone e la mia Vittoria. Ti amo”