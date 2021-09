Era esattamente il 1998 quando davvero giovanissima ha partecipato a Miss Italia, l’avete riconosciuta? Stiamo parlando di un’attrice: è proprio lei.

Vederla in queste vesti, siamo certi, vi lascerà davvero senza parole. Di chi stiamo parlando esattamente? La risposta è piuttosto semplice: di una delle più grandi attrici dello spettacolo italiano. Di origine ucraine, si è trasferita nel nostro paese davvero da giovanissima. Ed, in un vero e proprio batter baleno, si è fatta conoscere ed amare. Dalla sua parte, infatti, non c’è soltanto una bravura e un talento davvero smisurato, ma anche una bellezza incredibile. Bellezza che, badate bene, non soltanto le è valsa il titolo di Miss Toscana, ma anche l’ottavo posto a Miss Italia nel 1998.

Aveva soltanto 17 anni quando ha preso parte a Miss Italia nel 1998, eppure la giovanissima ha conquistato tutti con la sua immensa bellezza. Da quel momento, sono trascorsi esattamente 23 anni ed oggi è un’attrice famosissima, ma siete riusciti a capire di chi stiamo parlando esattamente? Guardate con attenzione la foto in questione: vi assicuriamo, non è affatto difficile. Scopriamo insieme ogni cosa.

Ha partecipato a Miss Italia nel 1998, oggi è un’attrice famosissima: l’avete riconosciuta?

Dopo essere nata a Kiev ed essersi trasferita ad Arezzo davvero da giovanissima, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della recitazione negli anni 2000. È proprio con il film ‘C’era un cinese in coma’ che si è fatta conoscere ed immediatamente amare. Ancora prima, però, di prendere parte al film e di sfondare, quindi, nel mondo dello spettacolo, la giovanissima donna ha intrapreso anche la strada della moda. Ed è proprio per questo motivo che, dopo essere stata eletta Miss Toscana, ha preso parte a Miss Italia nel 1998.

In questa foto riproposta in alto, quindi, vi mostriamo la famosissima attrice durante la sua partecipazione al concorso di bellezza di Salsomaggiore Terme circa 23 anni fa. Voi, però, l’avete riconosciuta? Come non farlo, avete ragione! Stiamo parlando proprio di lei: Anna Safroncik. Alla sola età di 17 anni, la bellissima attrice ha partecipato a Miss Italia e si è classificata all’ottavo posto.

Sapevate che Anna Safroncik avesse partecipato a Miss Italia?