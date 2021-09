La bellissima Kate Middleton è sempre impeccabile ed elegantissima, raffinata e impegnata: il dettaglio che pochi conoscono, sapete in cosa è laureata?

La splendida Duchessa di Cambridge e moglie del Principe William è uno degli esponenti della famiglia reale più in vista e chiacchierati. Madre di tre bellissimi bambini, è una grande sportiva e possiede un fascino ed un’eleganza innati che la rendono capace di incantare sempre e in ogni circostanza. Fin dai tempi del fidanzamento con il futuro erede al trono, infatti, ha saputo distinguersi per la sua grazia e la capacità di adattarsi ad ogni circostanza. Come tutti gli appassionati sapranno, il primo incontro tra il Duca e la Duchessa di Cambridge è avvenuto proprio ai tempi dell’Università. Ciò che però non molti sanno, è in cosa sia laureata Kate Middleton. Pronti a scoprirlo?

Sai in cosa è laureata Kate Middleton?

La storia d’amore tra il principe William e la bella Kate è iniziata proprio ai tempi dell’Università. Pare che, inizialmente, i due fossero solo amici ma che il loro legame si sia consolidato ed evoluto con il tempo, trasformandosi in amore. Da quel momento un lungo fidanzamento e poi il coronamento con il matrimonio da favola a cui il mondo ha assistito in diretta televisiva. Tre figli e diversi anni dopo i due appaiono ancora affiatati e innamorati e sempre impegnati nel sociale e a rappresentare al meglio la corona.

Galeotta fu la scuola, sarebbe il caso di dire! Ma, anima gemella a parte, la Duchessa di Cambridge all’Università ha ottenuto anche un altro grande traguardo ovvero il completamento del percorso di studi e la laurea. In cosa? La moglie del principe William si è laureata in Storia dell’Arte alla St Andrews, sita in Scozia. Titolo ottenuto nel 2005, stesso anno del marito. Magnifico, non trovate anche voi?