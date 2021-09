Lady Diana, il vigile del fuoco racconta le sue ultime parole dopo l’incidente: ricordo da brividi

Le ultime parole di Lady Diana prima di morire ricordate dal vigile del fuoco che la soccorse nel tragico incidente a Parigi.

Ricorreva ieri, 31 agosto, il ventiquattresimo anniversario della morte di Lady Diana. Una data che il mondo intero ricorda con tristezza perché fu il giorno dell’addio ad un’icona indimenticabile.

Leggi anche————->>>Lady Diana, parla il medico che la soccorse: retroscena agghiacciante, racconto da brividi

La sua eleganza, il suo animo gentile, il suo sguardo malinconico sono impressi nella memoria del popolo inglese e anche in quella di tutti noi. La Principessa Diana Spencer morì a Parigi, mentre l’auto in cui si trovava col compagno di allora Dodi Al-Fayed attraversava la galleria del Pont de l’Alma ma quel tragico evento non ha cancellato affatto il suo ricordo nel cuore della gente, anzi lo ha ravvivato.

In questi anni sono state tante le supposizioni e le congetture su quanto accaduto, ma cosa avrebbe detto Lady D. poco prima di morire? Quali sono state le sue ultime parole? E’ il vigile del fuoco Xavier Gourmelon a rivelarlo al Daily Mail.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Lady Diana, spunta il retroscena inedito: le ultime parole della Principessa prima di morire

Giunti sul posto dell’incidente, i vigili del fuoco trovarono l’ex moglie del Principe Carlo ancora viva a differenza di Al-Fayed e dell’autista Henri Paul. “Diana si muoveva e parlava. Ha parlato in inglese e ha detto: ‘Oh mio Dio, cosa è successo?’ Potevo capirlo, quindi ho cercato di calmarla. Le ho tenuto la mano”, racconta Gourmelon.

Leggi anche————–>>>“Il peggior incubo…”: Kate Middleton ha fatto modificare l’anello di Lady Diana che le regalò William

I soccorritori posero a Diana un collare cervicale, una mascherina respiratoria ed una coperta isotermica metallica per poi trasportarla all’ospedale Pitié-Salpêtrière, dove purtroppo morì dopo poche ore. “Quando mi hanno detto chi fosse l’ho riconosciuta, ma sul momento non lo avevo fatto”, ha aggiunto il vigile del fuoco.

Incredulità, sgomento, smarrimento: la stessa Lady Diana non poteva credere a quanto le era accaduto, proprio come tutti noi.