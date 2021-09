Ha partecipato a Non è la Rai dal 1992 fino al 1995, la ricordate? Sono trascorsi 26 anni da quel momento, scopriamo come si mostra oggi.

Dimenticarla all’interno del cast di ‘Non è la Rai’, diciamoci la verità, è davvero impossibile. Presenza fissa del programma a partire dal 1992, anno del suo esordio, fino al 1995, la simpaticissima ragazza ha riscosso un successo davvero impressionante sin dalla sua primissima apparizione. Giovanissima, ma con un talento davvero impressionante, ha saputo tenere incollati milioni e milioni di telespettatori dinanzi alle sue incredibile performances. È proprio per questo motivo che ancora adesso, nonostante siano passati ben 26 anni dal suo ‘addio’ a Non è la Rai, sono davvero tantissime le persone di sapere com’è cambiata la sua vita dopo il programma di Gianni Boncompagni.

La partecipazione a Non è la Rai, lo sappiamo benissimo, ha sancito di gran lunga non soltanto il suo ingresso nel mondo dello spettacolo, ma anche l’inizio della sua scalata al successo. Cos’è accaduto, però, subito dopo? In particolare, com’è cambiata la sua vita dopo la storia trasmissione di Italia Uno? Scopriamo ogni cosa.

Come dimenticarla a Non è la Rai, ricordate la bella Pamela? Eccola oggi dopo 26 anni

Tra le tantissime ragazze che si sono alternate nello studio di ‘Non è la Rai’, Pamela Petrarolo non soltanto è tra coloro che ha preso parte a tutte e quattro le edizioni del programma, ma è anche tra quelle che ha riscosso un successo davvero impressionante sin da subito. E, diciamoci la verità, ammirando la sua bellezza e bravura, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Com’è cambiata, però, la sua vita dopo il programma?

Sono trascorsi esattamente 26 anni da quando ‘Non è la Rai’ e le sue ragazze hanno salutato il pubblico italiano, ma la vita di Pamela com’è cambiata? Subito dopo il programma, la bella Petrarolo ha cavalcato la cresta dell’onda. Non soltanto, infatti, ha intrapreso la carriera da cantante, ma ha anche preso parte a diversi e tantissimi programmi di successo. Ultimamente, è vero, non è più una presenza fissa sul piccolo schermo. Nonostante questo, però, Pamela può dirsi ugualmente felice ed appagata. Recentemente è diventata mamma per la terza volta. Da qui, quindi, si capisce chiaramente che le sue giornate sono piuttosto movimentate.

Vi piacerebbe rivederla sul piccolo schermo?