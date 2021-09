“Ora ho la scollatura di quando ero ragazza”: Gemma Galgani dopo l’intervento chirurgico

Si è parlato in questi giorni dell’intervento chirurgico a cui si è sottoposta Gemma Galgani: le dichiarazioni della dama a Nuovo.

Uomini e Donne sta per tornare, manca davvero poco ormai alla messa in onda della prima puntata della nuova stagione. Le registrazioni però sono già in corso e il tema “caldo” di questo primo appuntamento col dating show è stato l’intervento chirurgico che Gemma Galgani ha deciso di fare.

Come molti ricorderanno, non è la prima volta che la dama torinese cede alla tentazione del bisturi: in passato si è concessa un lifting per ringiovanire la pelle del viso e ora ha voluto rifarsi il décolleté. Era stato il settimanale Nuovo a lanciare l’indiscrezione e al rientro in studio è stata la stessa Galgani a confermare la notizia scatenando ancora una volta le ire di Tina Cipollari, sua “acerrima nemica” da anni.

Intervistata proprio dal settimanale diretto da Riccardo Signoretti, il volto più famoso di Uomini e Donne ha parlato di questa sua decisione aggiungendo di essersi ritoccata anche le labbra.

Gemma Galgani felice del suo nuovo décolleté: le motivazioni dell’intervento chirurgico

In attesa del 13 settembre, data di inizio della nuova stagione del programma, possiamo saperne di più tramite le dichiarazioni della settantunenne a Nuovo.

Quando le è stata chiesta la ragione dietro questa scelta, Gemma ha ammesso senza mezzi termini: “Ho ceduto alla vanità. Ora ho il décolleté di quando ero ragazza”. La Galgani sembra quindi pronta a tornare più agguerrita che mai e si preannunciano fuoco e fiamme tra lei e Tina.

Per Gemma continua la ricerca dell’amore, che sia la volta buona?