Paola Di Benedetto e Federico Rossi di nuovo insieme: i due sono rimasti in ottimi rapporti nonostante la rottura o c’è un ritorno di fiamma in corso? Ecco lo scatto!

Sono trascorsi solo pochi mesi dalla loro rottura: erano una delle coppie più amate dal gossip italiano. Paola Di Benedetto e Federico Rossi lo scorso giugno hanno dato l’annuncio della loro separazione: “Siamo giunti alla consapevolezza di voler proseguire le nostre vite da soli” scriveva l’ex Madre Natura di Ciao Darwin. In tanti avrebbero voluto si trattasse solo di un brutto scherzo: purtroppo le loro strade si sono divise sul serio! Ieri sera però qualcosa ha fatto brillare di nuovo gli occhi ai milioni di fan che li vorrebbero rivedere insieme: ecco cosa è accaduto!

Paola Di Benedetto e Federico Rossi di nuovo insieme: lo scatto ha mandato in tilt il web

Ieri sera è andato in scena il famoso evento organizzato da RTL 102.5, il Power Hits Estate 2021. Tra i conduttori anche la meravigliosa Paola Di Benedetto che ha superato la prova a pieni voti! Il celebre volto televisivo, ex vincitrice del GF VIP, ha chiesto di presentare e chiamare sul palco in prima persona il famoso cantante, nonché suo ex fidanzato, Federico Rossi!

“Lasciatemi la parola a me, a questa presentazione ci tengo particolarmente. Tornano a cantare insieme, la loro amicizia è rimasta la stessa, anche la nostra in realtà“: con queste parole, Parola di Benedetto ha presentato Federico Rossi, il suo ex compagno autore del brano ‘Movimento lento’ con Annalisa.