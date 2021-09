Con la partenza di Ronaldo, adesso la ‘wag’ più amata in Italia è lei: ecco il suo profilo social

Dopo l’addio di Ronaldo alla Juve, Georgina Rodriguez cede lo scettro di wag più seguita in Italia ad un’altra bellissima: sapete chi è?

Il passaggio di Cristiano Ronaldo al Manchester United ha avuto un grande impatto mediatico: il campione portoghese ha salutato la Juve, suo ‘regno’ in questi ultimi anni, ringraziando i tifosi con un messaggio via social.

Leggi anche————->>>Cristiano Ronaldo, regalo di lusso per Georgina Rodriguez: il gesto vale oltre due milioni di euro

Questo addio ha ovviamente delle conseguenze sulla squadra bianconera, rimasta orfana del suo fiore all’occhiello. Ma c’è anche qualcun altro che risentirà della partenza di Ronaldo e sapete chi? La sua fidanzata Georgina Rodriguez che d’ora in poi non sarà più la ‘wag’ numero uno in Italia.

Per chi non lo sapesse, il termine wag fu coniato dalla stampa inglese durante i mondiali del 2006 vinti dalla nostra Nazionale, per indicare le fidanzate, le mogli e le compagne dei giocatori inglesi. Una specie di Nazionale parallela insomma, molto seguita dai media e soprattutto sui social.

Ora Georgina dovrà quindi lasciare il posto alla sua erede: sapete di chi si tratta?

E’ iniziata l’era post Georgina: chi è la wag numero 1 adesso

Al posto della fidanzata di Ronaldo, sembra sia salita sul trono l’attrice, modella e cantante Oriana Sabatini, fidanzata dell’attaccante juventino Paulo Dybala.

Leggi anche—————–>>>Georgina Rodriguez, l’annuncio è del tutto inaspettato: tutti di stucco, clamoroso!

Uno degli scatti pubblicati sul suo profilo Instagram in cui appare in bikini è stato sommerso da una valanga di like, quasi 1 milione! D’altronde, con un fisico da urlo così non c’è da meravigliarsi: Oriana Gabriela (questo il suo nome completo) è di una bellezza davvero incantevole e tutte le sue foto lo dimostrano chiaramente.

Figlia dell’imprenditore argentino Osvaldo Sabatini e dell’attrice venezuelana Catherine Fulop e nipote della tennista Gabriela Sabatini, la wag più amata dagli italiani è fidanzata con Dybala dal 2018.

Seguitela su Instagram, le sue foto vi lasceranno senza fiato!