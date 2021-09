È stata una delle protagoniste indiscusse della prima edizione de ‘La Pupa e il secchione’: com’è cambiata la sua vita dopo il programma? La drammatica confessione.

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lei. Stiamo parlando proprio di una delle protagoniste indiscusse della primissima edizione de ‘La Pupa e il Secchione’. Andato in onda per la prima volta su Italia Uno il 7 Settembre del 2006, il programma ha riscosso un successo davvero spropositato. Tanto è vero che, dopo diversi anni di totale assenza dai palinsesti televisivi, la trasmissione è ritornata sul piccolo schermo. Ed ha continuato a riscuotere un successo impressionante.

Leggi anche –> Classe 1975, era la donna più ammirata dagli italiani: ha cambiato vita, cosa fa oggi

Tra le tantissime pupe che si sono alternate nel corso di queste edizioni del programma, è davvero impossibile dimenticarci di lei. Stiamo parlando di Nora Amile, concorrente della primissima edizione. Sono trascorsi esattamente 15 anni dal suo esordio in tv che ha sancito un successo impressionante, ma com’è cambiata la sua vita oggi? Vi diremo noi ogni cosa. Ed, in particolare, porremo attenzione su una drammatica confessione rilasciata in una sua intervista a Novella 2000.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Dopo ‘La Pupa e il Secchione’, Nora Amile ha conquistato tutti: la drammatica confessione del passato

Nora Amile, come dicevamo, è stata una delle prime concorrenti che hanno preso parte a ‘La Pupa e il Secchione’. Da quel momento, come ricorderete, ha letteralmente cavalcato l’onda del successo. A partire da Colorado fino a Chiambretti, sono davvero tantissimi i programmi a cui la bella Amile ha preso parte. Com’è cambiata, però, la sua vita dopo la trasmissione? Ecco. In una sua intervista a ‘Novella 2000’, Nora ha raccontato il periodo buio vissuto.

Leggi anche –> Oggi conosciamo Vittoria Puccini così: ricordate com’era ai tempi di Elisa di Rivombrosa?

Stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che diversi anni fa, esattamente nel 2011, Nora Amile abbia sofferto di depressione. E che, addirittura, sia stata vicinissima al suicidio. “Ho avuto una crisi d’identità e volevo suicidarmi. Tutti mi associavano solo ed esclusivamente alla ‘pupa’ e ho tentato il suicidio. Sono stata salvata da un mio caro amico”, ha confessato la bella Amile alle pagine del giornale.

Ad oggi, Nora ha ripreso in mano la sua vita. E, da come mostrato sul suo canale social ufficiale, è felice e spensierata. Vi farebbe piacere rivederla sul piccolo schermo? A noi si, tantissimo!