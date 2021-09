Riuscite a riconoscerla in questo scatto? E’ l’amatissima attrice della serie Paso Adelante.

Questo è sicuramente uno scatto recente, l’attrice si mostra immersa nella natura. Ve l’abbiamo già svelato, l’abbiamo vista nella famosa serie televisiva spagnola Paso Adelante. Da allora ne sono passati di anni.

Dall’ultima stagione della soap, infatti, sono trascorsi circa quindici anni. Paso Adelante è stata trasmessa da noi dal 2004 al 2006. Divisa in sei stagioni, la trama è incentrata sulle storie di ragazzi che frequentano la più famosa e prestigiosa scuola di ballo e di recitazione di Madrid. Nella foto vi abbiamo mostrato una delle attrici che ha fatto parte della serie: l’avete riconosciuta? Se la risposta è no, seguiteci, vi sveliamo la sua identità.

Riuscite a riconoscerla? In questo scatto vediamo l’amata attrice di Paso Adelante

Oltre ai giovani allievi, abbiamo avuto il piacere di vedere, ovviamente, anche i professori che li hanno seguiti. Ebbene sì, avrete capito, l’attrice che vi abbiamo mostrato in foto ha interpretato una delle professoresse della scuola. Anzi, era anche la vicepreside della scuola e la zia dell’alunna Silvia. Adesso, avete capito di chi parliamo? Crediamo proprio di sì!

In Paso Adelante era il personaggio di Alicia Jáuregui, professoressa di danza classica. L’attrice che ne ha vestito i panni è Fanny Gautier. Classe 1970, è nata a Madrid da padre spagnolo e madre francese e per questo è bilingue. L’amatissima attrice, non ha preso parte solo a questa famosa serie spagnola citata, la sua carriera è ricca di successi.