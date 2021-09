Lo riconoscete? In questo scatto era giovanissimo: abbiamo visto l’attore nella famosa serie televisiva Streghe.

Uno scatto apparso sul profilo instagram dell’amatissimo attore. Qui, è evidente, era giovanissimo. Si tratta di una foto del passato, resa nota ai suoi follower che, in poco tempo, hanno riportato tantissimi commenti.

Ve l’abbiamo già anticipato, ha fatto parte della famosa serie televisiva Streghe. E’ andata in onda tra la fine degli anni novanta e la prima metà degli anni duemila. Trasmessa negli Stati Uniti, paese d’origine, In Italia è andata in onda dal 1999 al 2006. La serie segue le avventure delle sorelle Halliwell. Le vicende narrano dalla loro scoperta di essere streghe moderne. Affronteranno tortuosi nemici, formando il ‘potere del trio’. Oltre alle protagoniste, sono stati tantissimi i personaggi che vi hanno preso parte. Impossibile dimenticare l’attore che vi abbiamo mostrato in foto, anche se, qui, era molto giovane.

Qui era giovanissimo, l’attore di Streghe spiazza con questo scatto: l’avete riconosciuto?

Streghe è una serie televisiva statunitense andata in onda negli Stati Uniti dal 1998 al 2006 , mentre in Italia dal 1999 al 2006 su Rai 2. Al centro dell’attenzione abbiamo avuto il piacere di seguire le vicende delle sorelle Halliwell. Dopo aver scoperto di essere delle potenti streghe dotate di forti poteri, si troveranno ad affrontare tortuosi nemici.

Tantissimi i personaggi che vi hanno preso parte, e sicuramente non avrete dimenticato l’attore che vi abbiamo mostrato in foto. Solo che, la difficoltà sta proprio nel riconoscerlo, perchè era giovanissimo. Nella serie ha vestito i panni di Leo Wyatt, un angelo bianco che ha il compito di proteggere le streghe. Ebbene, adesso non avrete più dubbi.

E’ proprio Brian Krause l’attore che vi abbiamo mostrato nello scatto in alto. Allora era giovanissimo, ma con uno sguardo attento, non sembra poi così difficile riconoscerlo, perchè i cambiamenti non sono così evidenti, non trovate?