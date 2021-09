Ricordate il simpaticissimo Steve nella serie ‘Otto sotto un tetto’? Sono trascorsi 23 anni: rivederlo oggi vi lascerà di stucco.

Parlare della famosissima serie ‘Otto sotto un tetto’, diteci la verità, rappresenta un vero e proprio tuffo nel passato. Andata in onda per la prima volta nel lontano 1987, la seguitissima sitcom statunitense ha riscosso un successo davvero impressionante. Tanto è vero che non soltanto ha tenuto compagnia il suo pubblico per circa 9 anni, ma ancora adesso continua ad essere ricordato con immenso affetto.

Tra i tantissimi personaggi che vi hanno preso parte e che hanno lasciato un vero segno nel cuore di tutto il suo pubblico, c’è sicuramente lui: il simpaticissimo Steve. Quante volte avete riso alle sue ‘diavolerie’ o battute? Decisamente tantissime! Ebbene: sono trascorsi esattamente 24 anni da quando è ultimata la messa in onda della serie televisiva, ma siete curiosi di sapere com’è cambiato oggi? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il buon Steve adesso abbia ben 45 anni, ma come lo ritroviamo? E, soprattutto, cosa fa? Scopriamo tutti i dettagli.

Ricordate Steve di ‘Otto sotto un tetto’? Eccolo oggi a 45 anni

È davvero impossibile dimenticarci di lui. Stiamo parlando proprio del simpaticissimo Steve. Protagonista indiscusso della famosissima serie televisiva ‘Otto sotto un tetto’, il personaggio ha riscosso un successo davvero spropositato. Cosa sappiamo, però, adesso su di lui? Appurato che, dopo aver interpretato il buon Urkel, ha cavalcato la cresta dell’onda, siete curiosi di sapere cosa fa oggi? E, soprattutto, com’è diventato?

Stando a quanto si apprende dal suo profilo Instagram, sul quale è amatissimo e seguitissimo, sembrerebbe che Jaleel White, è questo il suo vero nome, non soltanto continui a svolgere la professione da attore, ma sembrerebbe che sia anche diventato un produttore e scrittore. Perlomeno, è questo che è scritto sulla bio Instagram. Com’è cambiato, invece, in tutti questi anni? Guardate un po’ qui:

Qualche anno in più, è vero, c’è. Eppure, il buon Jaleel è completamente rimasto identico al simpaticissimo Steve di ‘Otto sotto un tetto’. Siete d’accordo?