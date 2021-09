Tredici anni fa entrò nella casa del Grande Fratello 8: il drastico cambiamento vi stupirà

Fu uno dei personaggi chiave del Grande Fratello 8 per molti motivi: oggi, dopo tredici anni, lo ritroviamo in una veste totalmente diversa.

Chi non ricorda l’edizione numero 8 del Grande Fratello? Era il 2008, precisamente il 21 gennaio, quando Alessia Marcuzzi diede il benvenuto ai concorrenti per poi proclamare il vincitore nella puntata finale del 21 aprile.

Era l’edizione del milanese Roberto Mercandalli detto “il Cummenda”, della studentessa di medicina Lina Carcuro, Raffaella Fico, rimasta ancora oggi nell’ambiente televisivo: insomma, una di quelle rimaste nella storia del programma!

Tra i personaggi di maggio ‘spicco’ all’interno della casa ci fu certamente l’ex gieffino di cui vi parliamo in questo articolo. Venticinque anni, un simpaticissimo accento romanesco e protagonista della storia d’amore con la bellissima Christine Del Rio, capito di chi si tratta?

Grande Fratello 8, dopo 13 anni l’ex concorrente si mostra così: rivederlo vi sorprenderà

Certamente al nominare Christine Del Rio, molti avranno subito pensato a colui che la conquistò al GF 8.

Ricordate Francesco Botta? Con la bionda ex gieffina formavano una coppia davvero stupenda, anche se la rottura tra loro avvenne poco tempo dopo l’uscita dal reality.

Dopo ben tredici anni, che fine ha fatto Francesco? L’ex concorrente è ormai diventato un uomo anche se, come si vede dal suo profilo Instagram, non dimostra affatto gli anni che ha. Ciò che sorprende è ritrovarlo in una veste molto più matura: dopo la rottura con Christine, Francesco ebbe una relazione con l’ex velina Federica Nargi mentre ora è felicemente in coppia con Federica Giammattei. I due hanno anche una bambina e Botta appare davvero molto dedito alla sua famiglia. Oggi lavora nel settore del web marketing.

Insomma, a quanto pare i tempi del GF sono ormai lontani.