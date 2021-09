90 giorni per innamorarsi e poi, Kalani e Asuelu sono ancora insieme dopo il programma? Cosa abbiamo scoperto.

90 giorni per innamorarsi è un programma televisivo statunitense che vede protagoniste persone o meglio coppie che vivono in Stati diversi. Sei stranieri, usando un visto provvisorio da fidanzati, arrivano negli USA per vivere con i loro partner d’oltreoceano. Le coppie devono sposarsi prima che il permesso scada.

Il termine è di 90 giorni. All’interno della coppia, spesso, le difficoltà sono persistenti. Il tutto è accentuato dal fatto che avere il visto diventa sempre più complicato, e il tempo passa. Una delle coppie che abbiamo visto protagonista del format è formata da Kalani e Asuelu. Si sono conosciuti nelle Samoa, dove Kalani era in vacanza e alloggiava nello stesso hotel dove lavorava Asuelu. Si sono innamorati e nel 2018 sono diventati genitori. La coppia si è trasferita in California, e nel dicembre dello stesso sono diventati marito e moglie. Cinque mesi dopo è nato il loro secondogenito. Oggi, la domanda che preme è, sono ancora insieme?

90 giorni per innamorarsi e poi: Kalani e Asuelu sono ancora insieme?

Tra le coppie che più ci ha appassionato non possiamo non citare quella formata da Kalani e Asuelu. I due si sono conosciuti mentre la donna era in vacanza nelle Samoa. E’ nato l’amore e dopo la nascita del primo figlio, si sono sposati. Oggi, sono genitori di due splendidi bambini. Ma cos’è successo dopo? Sono ancora insieme? Ecco cosa abbiamo scoperto:

Ebbene, dalla foto capirete che, sì, Kalani e Asuelu stanno ancora insieme. Curiosando sui rispettivi profili instagram, sembrerebbe che i due siano felici e sempre più innamorati.