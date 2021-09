A che ora esce la Casa di Carta 5 su Netflix? I dettagli sulla prima parte dell’ultima stagione della serie tv spagnola.

Ci siamo! Mancano poche ore alla data tanto attesa dagli appassionati di serie tv. 3 settembre 2021, giorno in cui partirà l’ultimo capitolo di una delle serie più amate e seguite a livello mondiale, La casa di carta. La quinta ed ultima stagione del serial spagnolo sarà lanciata in due momenti differenti: da domani sarà disponibile soltanto la prima parte, ovvero i primi cinque episodi.

Ma a che ora potremmo trovarli sul catalogo Netflix? Ecco tutte le informazioni e i dettagli sull’attesissimo finale di stagione.

La Casa di Carta 5, a che ora esce l’ultima stagione su Netflix: tutte le informazioni sul finale

Un’avventura durata ben cinque anni, che ha emozionato e tenuto col fiato sospeso telespettatori di tutto il mondo. È La Casa de papel, che narra le vicende del Professore e della sua fedele banda. La fine del più grande colpo della storia si sta avvicinando: cosa accadrà? Niente spoiler: dovrete godervi fino in fondo il finale di stagione! Che sarà disponibile a partire da domani, venerdì 3 settembre, su Netflix. A che ora? Prendete carta e penna: i primi 5 episodi della quinta stagione saranno online già alle 9 di mattina!

Potrete iniziare la giornata col botto, godendovi la prima parte del capitolo finale. E per chi volesse, c’è ancora tempo per un velocissimo rewatch della precedente stagione, per godersi al meglio i nuovi episodi. Nei quali la banda è rinchiusa nella Banca di Spagna da oltre 100 ore. Il Professore è in pericolo, ma non è tutto: arriva un altro temibile nemico, l’esercito.

Colpi di scena a non finire già in questa prima parte della stagione finale! Puntate le sveglie e preparatevi ad emozionarvi. In quanti vedranno gli episodi già domani mattina?