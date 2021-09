A distanza di 25 anni dalla sua prima puntata, Ridge ha detto addio a Beautiful: nuova vita oggi dopo il successo, svolta clamorosa.

Correva esattamente il 1987 quando, per la prima volta in assoluto, andava in onda Beautiful. Ambientato a Los Angeles e concentrato sulle vicende che ruotano intorno ad una cosa di moda, la soap opera ha saputo riscuotere un successo davvero impressionante. Tanto è vero che ancora adesso, a distanza di anni, non soltanto continua ad essere una certezza per il piccolo schermo nostrano ed internazionale, ma anche i suoi protagonisti vantano di un clamore impressionante. Tra i tantissimi che si sono alternati in tutti questi anni, non si può fare a meno di citare lui: Ronn Moss.

Attualmente, nei panni di Ridge Forrester abbiamo proprio lui: Thorsten Kaye. Entrato a far parte della magnifica famiglia di Beautiful nel 2013, l’attore ha saputo conquistare tutti i telespettatori. Prima di lui, però, c’era proprio lui: Ronn Moss. L’addio del famosissimo attore alla soap opera è avvenuto dopo ben 25 anni ed ha spiazzato tutti, ma cosa fa oggi? Clamorosa svolta in carriera: i dettagli.

Lo ‘storico’ Ridge ha detto addio a Beautiful dopo 25 anni: cosa fa oggi a distanza di tempo

È stato proprio Ronn Moss il primo ad interpretare il ruolo di Ridge Forrester in ‘Beautiful’. E l’ha fatto per circa 25 anni. Correva esattamente il 2012 quando, improvvisamente ed inaspettatamente, l’attore ha detto ‘addio’ all’amatissima soap opera, spiazzando tutti i suoi telespettatori. Cos’è successo, però? E, soprattutto, com’è cambiata la sua vita dopo il successo?

In una sua intervista rilasciata subito dopo l’addio a Beautiful, Ronn Moss aveva dichiarato di aver lasciato i panni di Ridge per dedicarsi a nuove attività. “A un certo punto, dopo tanti anni, mi mancava la creatività. Smessi i panni di Ridge, mi sono dedicato a due mie grandi passioni, la musica e il cinema, mondi estremamente creativi”, ha rivelato alle pagine di ‘Diva e Donna’. Ecco, ma è stato davvero così? Assolutamente si! Ed adesso, a quanto pare, sembrerebbe che stia continuando su questa stessa strada. O, perlomeno, è questo che ci conferma il suo profilo Instagram.

