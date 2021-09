Adriana Volpe, a casa sua trionfa l’eleganza: che meraviglia!

La casa della famosa conduttrice Adriana Volpe, prossima opinionista del GF Vip insieme a Sonia Bruganelli: resterete sbalorditi!

L’amatissima conduttrice che tutti ricordiamo nella storica trasmissione di Rai 2 “I Fatti vostri” è nota per la sua classe e il suo buon gusto. Lo ha dimostrato quando è stata concorrente del GF Vip 4 e siamo certi che anche come opinionista del reality saprà dare il meglio.

Leggi anche———->>>Adriana Volpe, senza trucco e senza filtri: si mostra completamente al naturale

Insomma, Adriana è sempre stata molto amata dal pubblico che la segue da anni anche sui social dove è attivissima. I più attenti non avranno potuto fare a meno di notare anche l’eleganza della sua splendida casa: scopriamone i dettagli!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Adriana Volpe, i dettagli della sua casa sono unici: l’avete notato anche voi?

Come si può intuire dagli scatti pubblicati sul suo profilo Instagram, la bella e brava presentatrice del suo appartamento ama soprattutto il suo salone dove ama rilassarsi per recuperare le energie.

I colori prevalenti sono tutti sul bianco, del grigio e del panna, rispecchiando alla perfezione l’eleganza che ha sempre contraddistinto Adriana.

Leggi anche———–>>>Adriana Volpe, ricordate com’era da giovane? Bellissima, come oggi, ma con un ‘particolare’ che non è passato inosservato

Proprio come si nota nella libreria che vediamo in questa foto: come vedete ci sono tanti libri, data la passione della Volpe per la lettura.

In altre immagini postate sulla sua pagina, si può notare come ad Adriana piaccia riempire la casa di fiori e curare ogni dettaglio.

Impossibile non farci caso, vero?