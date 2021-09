Alessandra Celentano, così non l’avete mai vista: “I miei capelli al naturale”, tutti notano un dettaglio; ecco l’ultimo scatto condiviso dalla prof di Amici.

Manca davvero pochissimo all’inizio di una nuova edizione di Amici. Per la prima volta, il talent show di Maria De Filippi partirà già a settembre, ben due mesi prima rispetto alle passate edizioni. Una notizia meravigliosa per i fan della trasmissione, da anni una delle più seguite della nostra tv. Nuovi allievi, nuove sfide e nuove emozioni…ma alcune conferme irrinunciabili! Come lei, Alessandra Celentano, da anni una delle colonne portanti dello show. Temutissima dagli allievi ma amata dal pubblico, l’insegnante di danza è pronta a far tremare i nuovi ballerini della scuola. Non tutti sanno, però, che la Celentano è anche su Instagram!

È proprio lì che, qualche ora fa, ha condiviso uno scatto che non è passato inosservato: la prof ha detto addio al suo chignon basso con capelli super tirati, mostrando la sua chioma al naturale. Così non l’avete mai vista! Pioggia di complimenti tra i fan, che hanno notato una particolare somiglianza tra Alessandra e una famosa conduttrice. Provate ad indovinare!

Alessandra Celentano mostra i suoi capelli ricci al naturale: tutti notano una somiglianza

In attesa di ritrovarla in cattedra, Alessandra Celentano si tiene in contatto con i suoi fan attraverso il suo profilo Instagram. Dove, qualche ora fa, ha postato uno scatto in cui mostra i suoi capelli al naturale. Ebbene, la maestra di danza classica ha sfoggiato una chioma folta e riccia! Una versione ‘selvaggia’ di Alessandra, del tutto inedita, ma super apprezzata dai followers:

Una pioggia di likes e complimenti ha invaso il post: in tanti hanno chiesto all’insegnate di Amici di portare più spesso i capelli in questo modo. E c’è anche chi ha notato una somiglianza particolare:

Eh si, Alessandra ricorda molto Antonella Clerici! In tanti si sono trovati d’accordo col commento di questo utente, ammettendo di aver scambiato la prof per l’amatissima conduttrice Rai. Insomma, look super approvato per la mitica Celentano: la vedremo in versione riccia anche durante la nuova edizione di Amici? Non ci resta che attendere per scoprirlo!