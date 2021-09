Nel 2019 sono usciti allo scoperto, ora l’amatissima coppia è pronta alle nozze? La cantante ha deciso di rompere il silenzio: la verità!

A distanza di pochissimo tempo dalla notizia che la vedeva pronta a convolare a nozze col suo amato, la cantante ha deciso di rompere il silenzio. E di spiegare come stanno realmente i fatti. La loro storia d’amore è iniziata nel 2019. Quando, dopo aver collaborato insieme in un videoclip musicale, i due giovanissimi artisti si sono immediatamente innamorati. Da quel momento, sono trascorsi poco più di due anni. Eppure, ancora adesso, la coppia sembrerebbe essere, oltre che unita più che mai, anche affiatatissima. Che dite, le nozze sono vicine?

A far drizzare le antenne ai sostenitori dell’amatissima coppia è stato un gesto che la cantante ha fatto in uno dei suoi ultimi video su Tik Tok. Sul web, infatti, si dice che, proprio recentemente, l’artista abbia mostrato alla mano sinistra un anello di fidanzamento. Insomma, dopo due anni di amore, è giunto il momento di convolare a nozze? A quanto pare, sembrerebbe proprio di no! Ed è stata proprio la diretta interessata a spiegare ogni cosa!

L’amatissima cantante convolerà a nozze? Finalmente spunta la verità: le sue parole

A distanza di poco più di due anni dall’inizio della loro relazione, l’amatissima coppia è pronta a convolare a nozze? Stiamo parlando proprio di loro: Shawn Mendes e Victoria Cabello. Conosciutisi sul sito del videoclip musicale ‘Senorita’, i due giovanissimi si sono conosciuti, innamorati e mai più lasciati. Ecco, ma è vera la notizia che li vedrebbe sposi? A quanto pare, sembrerebbe proprio di no!

Nel corso di una sua recentissima intervista a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, non soltanto la cantante ha categoricamente smentito le voce sulle sue future nozze, ma ha anche asserito che l’anello indossato sulla mani sinistra è stata messo lì casualmente. “Ho indossato quell’anello all’anulare sinistro perché di fatto non so dove va messo l’anello di fidanzamento”, ha detto in merito la bella Victoria.

Insomma, al momento, Victoria Cabello e Shawn Mendes non convoleranno a nozze. Ciò non esclude, però, che molto presto potrebbe accadere seriamente.

Vi piacciono come coppia? A noi si, tantissimo!