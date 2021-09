Amici, Raimondo Todaro ‘sfida’ la Celentano: “Il rischio è che se verrò…”

Dopo la richiesta di Alessandra Celentano a Maria De Filippi, Raimondo Todaro risponde e lancia una sfida alla collega: cosa accadrà ad Amici?

L’inatteso addio di Raimondo Todaro a Ballando con le stelle ha portato con sé tutta una serie di congetture e ipotesi su quale sia ora il destino dell’amatissimo ballerino. Nello show di Milly Carlucci è stato una presenza fissa per tanti anni e non rivederlo lì nella prossima edizione risulterà strano a chiunque.

Leggi anche———->>>Raimondo Todaro dice ‘addio’ a Ballando con le Stelle, arriva la reazione di Milly Carlucci: amaro sfogo

Le voci circa un possibile ingresso di Todaro nel corpo docenti di Amici circolavano da alcune settimane e a tal proposito Alessandra Celentano ha pubblicato un tweet in cui si rivolge a Maria De Filippi. “Ho letto quest’estate l’intervista di Raimondo Todaro su Oggi. Ho letto che gli farebbe piacere partecipare ad Amici, anche a me piacerebbe partecipasse come professore perché “la danza è una” e forse lo capirebbe. Maria perché non prenderlo?”, ha scritto.

Come avrà risposto il ballerino?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Amici, Raimondo Todaro risponde alla Celentano: il ballerino confermato nel talent di Canale 5?

Sul suo profilo Instagram, il maestro siciliano ha dedicato un intero post in cui risponde alla temutissima insegnante di danza classica. Ciò che ha scritto lascia pensare che sia confermata la sua presenza quest’anno tra i docenti di Amici al posto della Cuccarini che invece si dedicherà al canto mentre Arisa non ci sarà.

Leggi anche———->>>Raimondo Todaro, clamorosa confessione: perchè non ha potuto incontrare Milly Carlucci

“Cara Alessandra, anzi scusi…maestra Celentano. Sono pronto. Il rischio è che se verrò forse finalmente tu, anzi lei, vedrà che la danza non è una sola, ma ci sono tante sfumature”, ha scritto su Instagram l’ex marito di Francesca Tocca.

Dalle parole di entrambi i maestri di danza si può già intuire che se Todaro entrasse ad Amici ne vedremmo certamente delle belle! Non resta che aspettare il 18 settembre per scoprirlo!