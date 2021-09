Difficile riconoscere l’attrice in questo scatto: l’abbiamo vista in Daydreamer, ma con un look completamente diverso.

Osservate con attenzione, l’attrice si mostra così, ma come vi abbiamo detto il suo look non è più lo stesso. Nella famosa soap opera turca, Daydreamer, è stata una delle protagoniste, ma il suo aspetto era completamente diverso.

L’attrice ci ha colpito con il suo talento. Il suo personaggio ha turbato non poco gli animi, dato che, ha sempre cercato di mettere i bastoni fra le ruote. La sua relazione con uno dei protagonisti e successiva rottura, hanno portato al modificarsi degli eventi. In Daydreamer è apparsa in modo diverso, ma così, voi, la riconoscete? E’ sempre bellissima, dobbiamo ammetterlo!

L’attrice ha cambiato look: in Daydreamer il suo personaggio è fondamentale

Daydreamer è una soap opera turca che per circa un anno ci ha accompagnato. La protagonista assoluta è Sanem, una giovane di un umile quartiere di Istanbul che trova lavoro nella stessa azienda dove lavora sua sorella. Ma qui, accade qualcosa del tutto inaspettato: si innamora di Can Divit, uno dei proprietari.

Questa storia d’amore ha travolto e appassionato i telespettatori. Adesso, arriviamo al punto, come vi abbiamo già detto, anche l’attrice della foto in alto, ha fatto parte della soap opera turca. Il suo personaggio ha creato non pochi punti di rottura. Nello scatto recente, però, vi abbiamo svelato che ha cambiato look, mentre in Daydreamer è apparsa diversa. L’avete, per caso, riconosciuta? Impossibile non farlo, vero?

Ebbene sì, nella serie ha vestito i panni di Aylin. L’attrice Sevcan Yasar ha deciso di dare una ‘svolta’ al suo look, e si è mostrata con lunghi capelli e con un colore diverso. Che dire, è sempre bellissima!