Roberto Portanova è uno dei concorrenti di Bake Off Italia 2021: cosa sappiamo su di lui? Dall’età all’incredibile decisione del passato: i dettagli.

Mancano ancora pochissimi giorni e, finalmente, assisteremo alla prima puntata di Bake Off Italia 2021. A distanza di qualche mese dalla vittoria di Sara Moalli, Benedetta Parodi ritornerà al timone del famosissimo ed amatissimo talent di pasticceria. E, senza alcun dubbio, sarà capace di regalarci dei Venerdì sera davvero indimenticabili.

In attesa, però, di poter scoprire quali saranno le prove tra cui si destreggeranno tutti i concorrenti, cerchiamo di capire qualche cosa in più su di loro. I venti concorrenti, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, verranno giudicati tra due giudici d’eccezione: Damiano Carrara, Clelia D’Onofrio e Ernst Knam. Grande assente, come avrete notato, la bellissima Csaba Dalla Zorza. Ecco,ma cosa sappiamo sui partecipanti? Tra di loro, c’è anche Roberto Portanova. Cosa sappiamo, però, esattamente su di lui? A partire dall’età fino alla decisione del passato, ecco tutti i dettagli.

Roberto Portanova di Bake Off Italia 2021: età, da dove viene ed Instagram

Tra i venti concorrenti che prenderanno parte a Bake Off Italia 2021, c’è anche lui: Roberto Portanova. In attesa di poter scoprire se sarà o meno lui l’aspirante pasticcere vincitore di quest’edizione, scopriamo qualche cosa in più su di lui.

Nato a Ventimiglia in Sicilia, il buon Portanova ha 35 anni. E, a quanto pare, sembrerebbe che abbia una passione incredibile per la pasticceria. Sul suo canale Instagram, infatti, il giovanissimo Roberto è solito condividere non tanto scatti appartenenti alla sua vita e alla sua quotidianità, ma quanto foto riguardanti i suoi capolavori. E che piatti, oseremmo dire! Solo a guardarli, ci è venuta l’acquolina!

Cosa sappiamo sulla sua vita privata? Purtroppo poco e niente. Come dicevamo precedentemente, infatti, Roberto, seppure attivissimo su Instagram, non è incline a condividere scatti appartenenti alla sua vita privata.

L’incredibile decisione del passato

Come dicevamo, Roberto è di Ventimiglia. Stando a quanto si apprende dal web, però, sembrerebbe che, in passato, abbia preso un’incredibile decisione. Ovvero, quello di abbandonare la sua città natale per intraprendere la carriera militare. Adesso, però, è ritornato in Sicilia.

Sarà lui il vincitore di Bake Off Italia 2021? Staremo a vedere!