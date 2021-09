Bake Off Italia 2021, chi è Lola Litvinova: età, origini, lavoro e la passione a cui non può rinunciare; conosciamo la concorrente della nuova edizione del programma di Real Time.

Ci siamo! Ormai manca davvero pochissimo all’inizio di una nuova edizione di Bake Off Italia. La prima puntata della trasmissione andrà in onda venerdì 3 settembre 2021su Real Time: a condurre la trasmissione dedicata ai dolci ancora una volta Benedetta Parodi. Un’edizione che si prospetta scoppiettante, con un cast davvero eccezionale.

Tra i concorrenti che si sfideranno a suon di crostate e cup cakes c’è anche lei, Lola Litvinova. Dal video di presentazione, la donna appare molto decisa e determinata ad andare lontano nello show. Curiosi di scoprire di più su di lei? Conosciamola meglio!

Lola Litvinova è una delle nuove concorrenti di Bake Off Italia 2021: tutto quello che c’è da sapere

Pronti per una nuova golosissima avventura con Bake Off Italia? La trasmissione ( disponibile su Discovery Plus per gli abbonati dal 27 agosto) andrà in onda in chiaro su Real Time, a partite dal 3 settembre 2021. Le puntate saranno trasmesse in prima serata, alle ore 21 e 20 circa. Tra i concorrenti c’è anche lei, Lola Litvinova! 49 anni, originaria della Siberia, la bellissima Lola ha un passato da ballerina, l’arte che ha ereditato dalla sua famiglia. È proprio durante i suoi tanti viaggi di lavoro che ha conosciuto suo marito, un romano doc! Oggi, infatti, la concorrente vive a Roma e lavora come fitness trainer: grazie anche alla sua formazione di ballerina, Lola ha una grandissima passione per lo sport. Che coltiva ogni giorno, anche in compagnia dei suoi figli, con cui ama allenarsi.

Figli con cui ha un bellissimo rapporto: si definisce una mamma moderna, non eccessivamente severa. L’amore per la pasticceria è iniziato presto, sin da piccola: predilige dolci semplici e lineari, “sofisticati”, come ama definire anche se stessa! Insomma, Lola ha tutte le carte in regola per stupirci!

Pronta a vederla all’opera nella pasticceria più famosa della nostra tv? Appuntamento domani sera su Real Time!