Barbara D’Urso, addio al vecchio Pomeriggio Cinque: “Ormai era stravisto ovunque”

Barbara D’Urso è pronta a tornare in onda con il suo Pomeriggio Cinque: dal 2008, anno in cui è nato il programma, ad oggi, il programma non ha mai smesso di evolversi. La conduttrice in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha svelato le novità che interessano il suo show pomeridiano.

La presentatrice darà vita ad una ‘nuova versione’ di Pomeriggio Cinque, il cui tema principale sarà l’attualità. “Grafica nuova, studio in parte modificato, più moderno e ancora più aperto alla realtà e all’informazione, sigla nuova. Vogliamo superare il concetto di salotto, ormai stravisto ovunque, e anche di opinionisti: non ci saranno più poltrone e divani ma ci saranno comunque diversi volti conosciuti, in studio o in collegamento, a commentare con me i fatti del giorno dei diversi tipi di cronaca, prevalentemente attualità. Mentre nella prima parte del programma mi collegherò con gli inviati per le ultimissime notizie“.

Spazio ad attualità e cronaca: Pomeriggio Cinque non tratterà più, come prima, le questioni legate al gossip italiano.

