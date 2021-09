Beautiful anticipazioni americane, clamoroso addio: l’attrice lascia la soap; cosa accadrà nelle prossime puntate.

Colpi di scena a non finire a Beautiful. È questo il segreto del successo della famosa soap opera americana, capace di tenere incollato il pubblico alla tv da ben 35 anni ( senza alcuna interruzione!). La trama della soap è ricca di intrighi e, settimana dopo settimana, i segreti della famiglia Forrester aumentano. Nelle puntate attualmente in onda in Italia sta accadendo di tutto, ma anche gli appuntamenti che arriveranno non vi deluderanno!

LEGGI ANCHE ——>Beautiful, anticipazioni americane: Quinn tradisce Eric, non indovinereste mai con chi!

Le anticipazioni che arrivano dagli Usa sono davvero succulente, anche se ci sarà un addio! Una delle attrici principali degli ultimi anni lascerà la soap. Scopriamo di chi si tratta e come uscirà di scena il suo personaggio.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Beautiful anticipazioni americane, l’attrice dice addio alla soap: l’uscita di scena inaspettata

C’è chi ha iniziato a vederlo nel ’90, chi invece si è appassionato nel corso degli anni. Qual che è certo è che Beautiful è ormai un appuntamento fisso per tantissimi telespettatori. Che, tra un po’, dovranno salutare uno dei personaggi più in vista nelle ultime vicende. Si tratta di Zoe Buckingam, che lascerà Los Angel dopo aver scoperto un’amara verità: il tradimento di Carter, con cui inizierà una relazione, con Quinn.

La ragazza lascerà la città e, quindi, anche l’attrice Kiara Barnes uscirà di scena dalla soap e sarà impegnata in una nuova avventura: sarà nel cast di Fantasy Island. L’ultima puntata andata in onda in America in cui è apparsa è quella del 6 luglio 2021. La domanda è: sarà un addio definitivo alla soap? Al momento non è chiaro, ma a Beautiful, si sa, i ritorni sono sempre dietro l’angolo. Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi!

E voi, state seguendo le intricate vicende di Beautiful? Al centro della trama ora c’è il triangolo Ridge – Brooke – Shauna. Preparatevi a nuovi colpi di scena!