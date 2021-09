No, la chirurgia non c’entra! Come fa Jennifer Lopez a sembrare così giovane a 52 anni; i segreti di bellezza della star.

È una delle donne più belle al mondo. E no, non ha poco più di venti anni. Jennifer Lopez ha compito da poco 52 anni, ma è più splendente che mai. Non soltanto per quanto riguarda la sua forma fisica: gli ultimi scatti in costume hanno letteralmente mandato in visibilio i fan di tutto il pianeta. Anche la pelle della star appare sempre luminosa, tonica e senza la minima imperfezione. Come è possibile questo?

A svelarlo è stata proprio la mitica J Lo, attraverso un video pubblicato sul suo canale ufficiale di Instagram. La star ha svelato alcuni dei suoi segreti di bellezza: scopriamo di cosa si tratta!

Jennifer Lopez, viso perfetto a 52 anni: niente chirurgia, ecco il segreto della sua bellezza

Una bellezza che lascia senza fiato. Lo sa bene Ben Affleck, che dopo tanti anni ha ceduto nuovamente al fascino di Jennifer Lopez, facendo impazzire tutti con un ritorno di fiamma inaspettato. Ma come fa la 52 enne ad essere così bella ed impeccabile? Ebbene, la chirurgia non c’entra nulla. Se J Lo ha una pelle del viso così perfetta è solo merito della skin care che effettua, ogni giorno, passaggio per passaggio.

In un video postato qualche settimana fa su Instagram, la Lopez spiega gli step della sua beauty routine mattutina, mostrando i vari prodotti che utilizza e la modalità con cui li applica. Curiosi di scoprire in cosa consiste la sua skin care? Non si può non iniziare con la detersione: Jennifer usa un detergente cremoso a base di crusca di riso, radice di cocco e radice di poligono giapponese, sostanza antiossidante e lenitiva per la pelle. Step numero 2: siero illuminante e rassodante dall’effetto antigas istantaneo, seguito da un contorno occhi schiarente e poi crema a base di acido ialuronico con la protezione solare (solitamente con SPF 30).

Passaggi fondamentali, a cui la star non può rinunciare. Il suo trucco finale? Un integratore a base di vitamine A, C, E, rame, manganese ed estratto di olive.

Insomma, una skin care precisa e, stando ai risultati, super efficace. Chi proverà ad eseguirla proprio come fa la mitica J Lo?