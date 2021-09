Era la bellissima Diana nella famosa serie ‘Paso Adelante’: oggi l’attrice ha ben 51 anni, eppure il tempo non è affatto passato!

È stata la serie evento del piccolo schermo, ‘Paso Adelante’. Andata in onda per la prima volta in Spagna nel lontano 2002, la serie tv ha cavalcato la cresta dell’onda in un vero e proprio batter baleno. Tanto è vero che non soltanto è stato trasmesso in tantissimi altri paesi, tra cui anche l’Italia, e ha continuato a conquistare tutti, ma ancora adesso i suoi protagonisti continuano ad essere ricordati con immenso affetto. Come dimenticare la bella e timida Lola? Oppure, il bel Rober? Beh, decisamente impossibile! Ricordate, però, anche gli insegnanti della famosissima scuola di Carmen Arranz?

Tra i tantissimi professori di canto, di recitazione o di danza dell’ambitissima scuola spagnola, c’era anche lei: Diana Miguel. Insegnante di danza moderna, la donna è stata al centro delle avventure per la sua relazione col suo collega Juan. Sono trascorsi esattamente 16 anni dalla fine della serie televisiva, ma siete curiosi di sapere cosa fa oggi la bella Diana? E, soprattutto, com’è diventata? Ci pensiamo immediatamente!

Com’è diventata oggi Diana di ‘Paso Adelante’? Ha 51 anni, guardate qui: che schianto!

Tra tutti i ragazzi che abbiamo conosciuto nel corso della messa in onda di ‘Paso Adelante’, anche i loro professori hanno un ruolo fondamentale all’interno della serie televisiva. Ricordate la bellissima Diana? Insegnante di danza moderna, ma anche amica di tutti, la simpaticissima Miguel è stata una delle protagoniste principale della serie a partire dalla prima fino alla quinta stagione. Ad oggi, però, com’è cambiata?

Appurato che sono trascorsi ben 16 anni dalla fine della messa in onda della serie televisiva, siete curiosi di sapere com’è diventata la bellissima Diana dopo ‘Paso Adelante’? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, dopo l’incredibile successo riscontrato con la serie televisiva, l’attrice abbia continuato a lavorare nel mondo della recitazione. Numerosi, infatti, sono i film a cui ha preso parte. Ed altrettanto tantissime sono le serie tv in cui ha avuto un ruolo principale. Com’è diventata, invece? Guardate un po’ qui:

Insomma, che dire? Ad oggi, Beatriz Rico ha ben 51 anni, eppure sembrerebbe che il tempo per lei non sia affatto passato. Splendida era ai tempi di ‘Paso Adelante’ e straordinaria è ancora adesso a distanza di 16 anni. Siete d’accordo?