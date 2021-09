Interpreta il ruolo di Don Ramòn in ‘Una Vita’: in questo scatto del passato non lo riconoscerete, da non credere ai vostri occhi!

È uno dei protagonisti indiscussi di ‘Una Vita’, il buon Don Ramòn. Entrato a far parte della famosissima serie televisiva spagnola sin dalla sua prima puntata, il suo personaggio ha saputo riscuotere un successo davvero impressionante. Tanto è vero che proprio sul suo canale social ufficiale il simpaticissimo attore è una star assoluta. È proprio qui che, spulciandolo con attenzione, siamo riusciti a rintracciare un incredibile scatto del passato. Perché lo definiamo incredibile? La risposta è davvero semplice: in questa foto, Juanma Navas, è questo il nome dell’attore nella ‘realtà’, è davvero irriconoscibile.

Leggi anche –> Difficile riconoscere l’attrice così: ne Il Segreto il suo personaggio è fondamentale

Dando un’occhiata approfondita al profilo social ufficiale di Juanma Navas, attore che interpreta il ruolo di Don Ramòn in ‘Una Vita’, siamo riusciti a rintracciare una serie di scatti davvero incredibili. Una tra tutti, però, ha saputo catturare l’attenzione immediatamente. Perché? Beh, in questa foto del passato, il buon Navas è davvero irriconoscibile. Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa, state tranquilli!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Riconoscere Don Ramòn di ‘Una Vita’ così è davvero impossibile: eccolo qui

Con un profilo Instagram che conta più di 17 mila followers, il Don Ramòn di ‘Una Vita’ è una vera e propria stella dei social. D’altra parte, anche lui è attivissimo. E, spesso e volentieri, si diletta a condividere incredibili scatti col suo pubblico. Lo ha fatto diverso tempo fa. Quando, inaspettatamente, ha deciso di mostrare una sua foto del passato.

Leggi anche –> Ne Il Segreto è Severo Santacruz: vedere l’attore lontano dal set vi spiazzerà completamente

Stando a quanto si apprende dalla didascalia scritta a corredo dello scatto, sembrerebbe che la foto sia stata scattata nel Gennaio del 1988. Siete curiosi di vederlo anche voi? Ci pensiamo immediatamente! Anche se, vi anticipiamo, se non ci fossimo stati noi a dirvi che era proprio lui in foto, non l’avreste mai riconosciuto. Bando alle ciance, eccolo qui:

Insomma, che dire: di tempo ne è passato dal momento dello scatto. E si vede chiaramente. Tuttavia, si intravedono ad occhio nudo alcuni tratti che, ancora adesso, l’attore possiede. A partire, quindi, dal taglio degli occhi. Fino al sorriso. Diteci la verità, però, voi l’avevate riconosciuto?