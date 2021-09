Perchè gli influencer, i volti famosi sul web, partecipano alla Mostra del Cinema di Venezia? Ecco svelato il motivo!

Si è aperta ieri la 78 esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, uno degli eventi culturali più importanti d’Italia. Andrà in scena dal 1 all’11 settembre e la madrina per quest’anno è la splendida attrice napoletana, Serena Rossi! ‘Madres paralelas’ di Almodovar ha aperto la nuova edizione ma a precedere la cerimonia d’apertura e l’anteprima, come di consueto, è stato il red carpet. Hanno sfilato davanti a migliaia di fotografi star internazionali, famose attrici e modelle: da anni ormai sul famoso tappeto rosso compaiono anche tantissimi influencer e volti noti nel mondo dei social network. Nomi famosi sul web come Giulia Valentina, Paola Turani, Valeria Angione, Cristina Fogazzi meglio conosciuta come L’estetista cinica, sono ospiti dell’evento. Ma perchè gli influencer vanno a Venezia?

Festival di Venezia 2021, perchè gli influencer partecipano alla Mostra?

Tantissimi VIP dei social network ogni anno prendono parte al Festival di Venezia, la Mostra internazionale di arte cinematografica. Ma perchè sono lì? Il motivo per cui arrivano tantissimi influencer sul famoso red carpet è legato a questioni di marketing.

Alla Mostra partecipano moltissimi brand: dall’abbigliamento ai prodotti di cosmesi, dalla gioielleria ad altri settori. Molti fungono da sponsor al Festival, gli stessi che legano il loro marchio agli influencer. D’altra parte, visto il prestigio di cui gode il red carpet, non bisogna stupirsi che il tema principale, ‘la settima arte’, si leghi alla moda. E per questo motivo i brand legati al Festival scelgono i ‘loro’ influencer’: si spiega così il motivo per cui sulla passerella sfilano nomi famosi del web.

