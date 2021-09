La bellissima giovane donna protagonista di questo scatto è la figlia di un’icona del cinema: riuscite a notare la somiglianza e capire di chi si tratta?

Affascinante, talentuosa e bellissima: la giovane donna protagonista di questo scatto è la figlia di un’icona del cinema, riuscite a notare la somiglianza? Classe 1998, si è avvicinata anche lei al mondo dello spettacolo dapprima nelle vesti di modella. Il suo talento nella recitazione, tuttavia, non passa inosservato e approda così anche al cinema e in televisione. Come se non fosse sufficiente, questa artista straordinaria è anche una dotata cantante. La somiglianza con la sua meravigliosa mamma è evidente e siamo certi che, osservandola bene, riuscirete a capire di chi si tratta. In caso contrario, però, non temete: ci pensiamo noi a svelare il mistero. Seguiteci nelle prossime righe per scoprire ogni dettaglio.

È la figlia di una vera icona del cinema: la riconoscete?

In realtà, questa bellissima giovane donna è figlia di due celebri e amatissimi attori. Sia la madre che il padre, infatti, sono delle vere star di Hollywood. Di chi si tratta? Scommettiamo che basterà questo indizio per farvi accendere la lampadina: “Kill Bill”. Ebbene sì, guardatela bene: l’attrice in questo scatto è la figlia di Uma Thurman, indimenticabile Beatrix Kiddo del film iconico di Quentin Tarantino. Maya Hawke è la primogenita della Thurman e di Ethan Hawke, suo secondo marito.

I primi passi di Maya nel campo della recitazione la vedono prendere parte a “Ladyworld” e in un piccolo ruolo per “C’era una volta a… Hollywood”. Ha riscosso poi enorme successo grazie alla serie di “Stranger Things” e per la tv l’abbiamo ammirata anche nella miniserie “Piccole donne”. Ricca di fascino e talento, proprio come i celebri genitori, è seguitissima anche sui social e vanta oltre tre milioni e mezzo di follower su Instagram. Eccola in uno scatto insieme alla mamma: due gocce d’acqua, non trovate?

E voi, l’avevate riconosciuta?