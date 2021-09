Flavio Briatore, “Non è vero che si offrono contratti bassi”: il duro commento sui giovani

Flavio Briatore si scaglia contro il reddito di cittadinanza durante la stagione estiva e commenta i giovani: le sue parole all’Adnkronos.

Flavio Briatore è un imprenditore dalla carriera eccezionale: la sua determinazione, il suo senso degli affari, la sua dedizione al lavoro lo hanno portato fin dov’è ora e sicuramente rappresenta un esempio per tutti.

Accade spesso in tv che al noto milionario venga chiesto un parere sulla situazione economica del Paese, sulla disoccupazione giovanile, sulla gestione delle risorse in Italia e le sue parole non passano di certo inosservate.

Proprio come quelle che ha espresso ad Adnkronos sul reddito di cittadinanza e sulla disoccupazione dei giovani: dichiarazioni forti che daranno origine a molte discussioni.

Flavio Briatore: “I giovani non hanno voglia di lavorare durante la stagione estiva”

Secondo l’ex marito di Elisabetta Gregoraci, in Italia a peggiorare la situazione lavorativa sarebbe il reddito di cittadinanza: “Non c’è alcun giovane che ha voglia di lavorare durante la stagione estiva”.

Secondo Briatore, “non è vero che si offrono contratti bassi. Il governo doveva sospendere il reddito da maggio a ottobre, dare la possibilità ai giovani di fare la stagione e poi riprendeva a ottobre. Lo Stato risparmiava e magari c’è qualcuno che trovava lavoro per tutto l’anno”, dice all’Adnkronos.

L’imprenditore ha sottolineato che già da fine aprile nei centri commerciali, nei ristoranti c’era mancanza di personale e che quindi il reddito di cittadinanza andava sospeso durante la stagione estiva.

Riguardo ai contratti bassi che vengono offerti ai giovani e che quindi li spingerebbero a preferire il reddito di cittadinanza, Flavio Briatore è stato lapidario: “Si tratta di cavolate. Un ragazzo che lavora al Twiga ha uno stipendio minimo di 1.800 o 1.900 euro al mese. In Italia una stagione dura 4 mesi. Ripeto, dovevano abolirlo, lasciare che i ragazzi lavorassero con salari ovviamente corretti e poi riprenderlo”.

Secondo il ragionamento dell’imprenditore piemontese, in questo modo sarebbero stati risparmiati 5 mesi di reddito e si sarebbe evitato che i giovani chiedessero di lavorare in nero.

Una teoria interessante che scatenerà sicuramente molte polemiche.