Fu il suo corteggiatore a Uomini e Donne: dopo anni tornano a frequentarsi, incredibile colpo di scena.

Ci siamo! Manca davvero pochissimo all’inizio di una nuova edizione di Uomini e Donne. La prima puntata della nuova stagione andrà in onda lunedì 13 settembre, ma le riprese sono partite a fine agosto. Anche quest’anno nuove emozioni, nuovi tronisti e nuove conoscenze: nasceranno storie d’amore grazie al programma di Maria De Filippi? In attesa di scoprirlo, c’è un’interessante notizia che riguarda due ex protagonisti della trasmissione di Canale 5.

Lei era sul trono, anche se la sua esperienza in tv non durò a lungo; lui era uno dei suoi corteggiatori più in vista. Ebbene, a distanza di tempo si stanno rifrequentando fuori dal programma! Scopriamo i dettagli di questo ritorno di fiamma.

Uomini e Donne, ex tronista torna a frequentare un suo ex corteggiatore: il colpo di scena che non ti aspetti

Un ritorno di fiamma inaspettato, quello tra Sara Tozzi e Javier Martinez. Li ricordate a Uomini e Donne? Lei era sul trono, che decise però di abbandonare avendo realizzato di aver ancora in testa il suo ex fidanzato. Tra i suoi corteggiatori c’era proprio lui, argentino, con cui la tronista instaurò un bel feeling. La conoscenza però non andò a lieto fine, perché anche lui lasciò il programma in seguito ad alcune segnalazioni. Ebbene, secondo quanto ha rivelato Amedeo Venza su Instagram, tra i due, entrambi single attualmente, sarebbe (ri)scoppiata la scintilla! Si starebbero risentendo e si sarebbero già visti.

Potrebbe essere il momento giusto per loro? Non ci resta che attendere ulteriori novità su quella che potrebbe essere una nuova coppia.

Uomini e Donne vi aspetta con le nuove puntate a partire da lunedì 13 settembre, su Canale 5, alle ore 14 e 45. Noi non vediamo l’ora, e voi?