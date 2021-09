George Clooney su Elisabetta Canalis: “Non sapete cosa mi faceva”, lei risponde così

La replica di Elisabetta Canalis all’ex fidanzato George Clooney: il retroscena sulla loro storia raccontato dall’ex velina di Striscia.

La storia d’amore tra Elisabetta Canalis e il divo di Hollywood George Clooney ha fatto sognare i fan di entrambi: dal 2009 al 2011 l’ex velina e il divo americano sono stati davvero una coppia fantastica.

Tra loro è finita ormai da tempo e ognuno ha intrapreso la sua strada accanto ad altre persone con cui hanno messo al mondo dei figli, ma spesso i media tornano a parlare di loro e del loro legame passato.

In un’intervista Clooney ha parlato di recente della sua ex rivelando particolari inediti: “Elisabetta Canalis non la conoscete, non sapete cosa mi faceva: lei è stata in assoluto la donna che mi ha fatto ridere di più nel corso della mia vita”.

Proprio ora che la showgirl sarda è tornata in tv col suo programma “Vite da copertina”, ha replicato all’ex compagno.

Elisabetta Canalis sulla storia con George Clooney: “E’ stato stressante”

Durante la prima puntata andata in onda ieri 1° settembre, Elisabetta ha raccontato a sua volta dettagli che non conoscevamo della sua relazione col celeberrimo attore.

“George è una persona molto divertente, adora fare gli scherzi. Faceva tanti gavettoni ai paparazzi. Di quel periodo ho un ricordo bello ma è stato stressante. Per me non è stato facile gestire la stampa internazionale e quella storia mi ha insegnato ad essere più paziente”, ha detto al giornalista Santo Pirrotta, ospite della trasmissione.

Oggi i due sono in ottimi rapporti e felici con i loro attuali partners: una storia che quindi lasciato bellissimi ricordi ad entrambi.