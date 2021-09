In Paso Adelante sono state le protagoniste, ma oggi, le attrici, in che rapporti sono? Ecco la verità.

Paso adelante è una serie televisiva spagnola trasmessa in Italia dal 2004 al 2006. E’ stata divisa in sei stagioni. Tutte sono state ricche di colpi di scena e tutte hanno lasciato il segno. La trama si concentra sulle vicende dei ragazzi che frequentano la più famosa e prestigiosa scuola di ballo e di recitazione di Madrid.

Al centro dell’attenzione, abbiamo avuto il piacere di seguire Lola, Ingrid e Silvia. Insieme hanno formato un trio bellissimo. Ovviamente, gli scontri in amicizia non sono mai mancati e spesso hanno portato alla rottura, almeno, in alcuni momenti. Alla fine sono sempre apparse più unite che mai. Ad interpretare questi personaggi, sono state, rispettivamente, le attrici Beatriz Luengo, Silvia Marty e Monica Cruz. Sono passati diversi anni dalla fine della soap, ci chiediamo, in che rapporti sono?

Sono state le protagoniste di Paso Adelante: oggi in che rapporti sono le attrici?

Con sei stagioni, Paso Adelante, ci ha immerso in un mondo pieno di arte. Ambientata nella scuola più famosa e prestigiosa di Madrid, di ballo e di recitazione, ci ha fatto ballare e cantare.

La trama narra le vicende dei vari ragazzi che entrano nella scuola per inseguire un sogno. A seguirli, sono i vari professori. Dure prove li attendono. I colpi di scena nella soap opera non sono mancati, tra sfide, amori e scontri. Al centro dell’attenzione abbiamo avuto il piacere di seguire le vicende di Lola Fernandez, Ingrid Munoz e Silvia Jauregui. Ad interpretarle, tre meravigliose attrici, Beatriz Luengo, Silvia Marty e Monica Cruz. La domanda che ci facciamo è, in che rapporti sono a distanza di anni?

A quanto pare, o almeno così sembrerebbe, le tre attrici sono ancora amiche. Ma da cosa possiamo dedurlo? Pochi giorni fa, proprio la foto che vi abbiamo mostrato in alto, è stata pubblicata da Monica Cruz sul profilo instagram, e in basso al post ha scritto : “Il Trio…”. Sembrerebbe, quindi, che siano rimaste in buoni rapporti. Anzi, Silvia ha anche riportato un commento: “Meraviglioso”, e curiosando sul profilo instagram di Beatriz, anche lei, tempo fa, ha reso noto lo stesso scatto. A quanto pare, l’amicizia continua ad esserci ancora oggi!