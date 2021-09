Primo appuntamento, presto convoleranno a nozze: il primo incontro è avvenuto nel famoso ristorante.

Primo Appuntamento è tornato, abbiamo atteso con grande entusiasmo per poter immergerci nuovamente nelle emozioni provate dai protagonisti. La precedente edizione ci ha tenuto compagnia in questi mesi ed è stata un successo. Il format è seguitissimo, e prevede l’incontro in un ristorante di persone che non si conoscono.

Leggi anche Primo appuntamento, si sono sposati: la scintilla è scattata nel famoso ristorante

Il primo incontro avviene al buio, si vedono per la prima volta e trascorrono insieme alcune ore, a cena, cercando di capire se possa o meno nascere un interesse da parte di entrambi. In due nostri recenti articoli vi abbiamo rivelato del matrimonio tra Samantha e Mattia e dell’amore nato tra Gabriele e Claudio. Ma un nuovo colpo di scena è all’orizzonte e una nuova coppia si è formata all’interno dell’amatissimo programma dell’amore, e presto convolerà a nozze.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

Primo appuntamento, convoleranno a nozze: l’incontro tre anni fa

Un programma divenuto celebre e seguitissimo in questi anni è Primo Appuntamento, in onda su Real time. Da diverso tempo, al timone ritroviamo Flavio Montrucchio. Il conduttore sta portando avanti il format in maniera impeccabile! La sua voce accompagna le coppie che, si ritrovano al tavolo, per la prima volta, per una cena insieme.

Leggi anche Primo appuntamento, non si sono mai lasciati: l’incontro è avvenuto nel famoso ristorante

Dopo alcune ore trascorse tra buon cibo e chiacchiere, arriva il momento della scelta finale. Ci sono coppie che continuano a sentirsi, altre che non sono mai nate e altre ancora che dopo un periodo di conoscenza, naufragano. Ma non è quello che è accaduto a questa bellissima coppia, perchè, presto convoleranno a nozze.

Ebbene sì, Edoardo ha chiesto ad Emanuela di sposarlo. I due si sono conosciuti nel famoso ristorante di Primo Appuntamento tre anni fa. A quanto pare, dopo quell’incontro, non si sono più persi di vista, e dopo ben tre anni, è arrivata la proposta di matrimonio. Un bel colpo di scena dopo le sorprese già ricevute, la scoperta del matrimonio di Samantha e Mattia e la bellissima storia d’amore tra Gabriele e Claudio.