È stato il terzo classificato di Masterchef 5: cosa fa oggi? Scoprire com’è cambiata la sua vita dopo la mancata vittoria vi lascerà senza parole.

Dopo la vincitrice e il secondo classificato, non possiamo fare a meno di parlare anche di lui: il terzo classificato di Masterchef 5. Entrato a far parte del talent di cucina nel corso della sua quinta stagione, il giovanissimo macellaio ha saputo conquistare l’attenzione dei giudici in un vero e proprio batter baleno. Impossibile, ad esempio, dimenticare la preparazione del suo ‘sushi’, positivamente commentato da Bruno Barbieri, oppure di altri suoi incredibili piatti. Certo, non è stato lui a trionfare all’epoca, è vero. Eppure, però, si può dire ugualmente che il giovanissimo concorrente ha saputo lasciare un vero e proprio segno.

Cosa sappiamo su di lui adesso? Sono trascorsi pochissimi anni da quando ha preso parte alla quinta edizione di Masterchef e si è classificato al terzo posto, ma cosa fa oggi? Siete proprio curiosi di sapere ogni cosa? Ci pensiamo noi! Anche se, vi anticipiamo, scoprire com’è cambiata la sua vita dopo il programma, vi lascerà davvero senza parole. Ecco perché.

Si è classificato al terzo posto a Mastechef 5, cosa fa oggi? Incredibile

Dopo la vittoria di Erica e il secondo posto concesso a Maradona, è stato proprio Lorenzo ad essere il terzo classificato a Masterchef 5. Nonostante il suo talento fosse incredibili e i suoi piatti rappresentassero dei veri e proprio capolavori, il giovanissimo macellaio non ha avuto la possibilità di accaparrarsi il montepremi finale, ma è riuscito ugualmente ad entrare nel cuore di tutti.

Siete curiosi, però, di sapere cosa fa oggi? Ebbene: resterete sorpresi. E il motivo è piuttosto semplice. Stando a quanto si apprende dal suo profilo Instagram, sembrerebbe che, nonostante il successo, Lorenzo continui a svolgere la sua professione da macellaio. Ma non solo. Sembrerebbe che, infatti, il giovanissimo ex concorrente di Masterchef ami particolarmente viaggiare. E che grazie ai suoi viaggi, sia capace di scoprire nuovi e sensazionali gusti.

Insomma, avreste mai immaginato una ‘svolta’ del genere?