In questa foto è un’ex Miss Italia da giovanissima, l’avete riconosciuta? Si tratta di un’attrice amatissima e famosissima.

È stata proprio lei la vincitrice di Miss Italia nel 1982! Andato in onda per la prima volta nel 1946, il concorso di bellezza di Salsomaggiore Terme ha riscosso un successo assoluto sin da subito. Tanto è vero che ancora adesso, nonostante siano passati poco meno di 75 anni dal suo esordio, non soltanto si contano numerosissime edizioni, ma anche reginette d’Italia. Anno dopo anno, infatti, sulla famosissima ed ambitissima passerella sfilano ben 100 ragazze, tutte bellissime e ciascuna proveniente da diversi parti d’Italia. Soltanto una di loro, però, ha la possibilità di poter vincere il concorso. E di aggiudicarsi non soltanto il titolo di più bella d’Italia, ma anche la coroncina e la fascia.

Tra le tantissime Miss che si sono alternate in queste 74 edizioni, è davvero impossibile dimenticarci di lei: Miss Italia nel 1982. Pensate, aveva soltanto 17 anni quando è stata annunciata vincitrice del concorso, eppure da come si può chiaramente comprendere già vantava di un fascino incredibile. Lo stesso fascino che, da come si vede chiaramente in questo scatto da giovanissima, ha continuato a mantenere nel corso degli anni. Voi, però, l’avete riconosciuta?

Ha vinto Miss Italia nel 1982, l’avete riconosciuta in questo scatto da giovanissima?

Dopo aver vinto il titolo di Miss Italia nel 1982, la giovanissima reginetta ha cavalcato la cresta dell’onda. Appena diciassettenne, la modella ha partecipato al famoso concorso di bellezza di Salsomaggiore Terme e non soltanto ne è uscita vincitrice, ma è riuscita anche a cavalcare l’onda del successo. Dopo la sua vittoria, infatti, la giovanissima modella è diventata un’attrice. Ed ha preso parte a tantissimi programmi di successo. Senza considerare, inoltre, l’incredibile clamore riscontrato ancora adesso sui social. Attivissima e seguitissima, l’ex Miss Italia ama condividere ogni cosa col suo pubblico. E l’ha fatto anche qualche tempo. Quando ha voluto condividere questo scatto da giovanissima. Voi l’avete riconosciuta?

Se guardate con attenzione lo scatto in questione, vi assicuriamo, non vi risulterà affatto difficile scoprire di chi parliamo. Perché, diciamoci la verità, nonostante siano passati anni, l’ex Miss Italia è letteralmente rimasta identica. Di chi parliamo? Eccola:

Si, avete visto proprio bene. È proprio lei: Federica Moro. Sempre bellissima, vero?