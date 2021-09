Ha partecipato al GF 9 e il suo ingresso ha spiazzato tutti: com’è cambiata la sua vita dopo il programma? Il suo lavoro è ben altro!

È stata una delle concorrenti del GF 9, la ricordate? Entrata a far parte del famosissimo programma di Canale 5 nel corso della sua nona edizione, la bellissima trentunenne è riuscita a conquistare l’attenzione del pubblico in un vero e proprio batter baleno. Perché? Beh, la risposta è davvero semplice: oltre che per la sua incredibile bellezza e il suo spudorato fascino, la concorrente ha tenuto incollati milioni di telespettatori proprio per il suo mestiere. E non solo. Ricordate quando, ancora prima di varcare la porta rossa, la giovanissima napoletana si presentò con un serpente attorcigliato intorno le sue braccia? Come dimenticarlo, avete ragione! E ricordate, inoltre, anche la sua professione? Benissimo! Adesso, quindi, non ci resta che scoprire cosa fa oggi a distanza di anni.

Sono trascorsi esattamente 12 anni da quando ha preso parte al famosissimo reality e ha conquistato tutti, ma cosa fa oggi? E, soprattutto, com’è cambiata la sua vita? In una sua intervista a Nuovo Tv, l’ex concorrente del GF 9 ha raccontato di un difficilissimo momento vissuto.

È stata una concorrente del GF 9: cosa fa oggi e com’è cambiata la sua vita

Dopo aver preso parte al GF 9, il suo successo è aumentato in modo piuttosto esponenziale. Stiamo parlando proprio di lei: Siria De Fazio. Arrivata ad un passo dalla finale, la concorrente ha visto sfumarsi davanti a sé la possibilità di accaparrarsi il montepremi finale. Questo, però, non ha affatto ‘compromesso’ nulla. La sua scalata al successo, infatti, era appena iniziata.

Com’è cambiata, però, la sua vita dopo il programma? Terminata la sua esperienza nella casa del GF, Siria ha continuato a svolgere la sua professione da mangiafuoco. Adesso, però, sembrerebbe che faccia tutt’altro nella vita. Spulciando il suo canale Instagram, infatti, abbiamo scoperto che ad oggi la bella De Fazio sia una mental coach.

Il difficilissimo momento dopo il reality

Stando a quanto si apprende da una sua intervista rilasciata a Nuovo Tv, sembrerebbe che Siria non abbia affatto vissuto un periodo molto facile dopo il programma. Non soltanto perché, esattamente nel 2018, ha dovuto sottoporsi ad un delicatissimo intervento chirurgico al viso, e ce lo testimonia anche un video condiviso sul suo canale social ufficiale, ma anche perché ha subito la morte di suo padre e la chiusura definitiva della sua relazione.

Adesso, da come si può chiaramente vedere dal suo profilo Instagram, la bella De Fazio è felice. Ed, insieme al suo cagnolino Pablo, sembrerebbe che abbia ritrovato finalmente la sua serenità.