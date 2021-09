La famosa attrice ha perso 30 chili: le immagini del prima e dopo hanno lasciato tutti di stucco! Incredibili risultati!

Parliamo della famosissima attrice australiana che ha recitato in tanti film di notevole successo come Le amiche della sposa, The Wedding Party, Che cosa aspettarsi quando si aspetta. Avete capito di chi stiamo parlando? Rebel Wilson è il volto cinematografico, attrice, sceneggiatrice e comica che nel giro di poco tempo ha deciso di cambiare drasticamente. Si è messa al lavoro per perdere peso ed i risultati raggiunti sono davvero incredibili! Con un stile di vita più sano, tanto allenamento e costanza, l’attrice è riuscita ad ottenere la forma fisica che desiderava!

L’attrice ha perso 30 chili e le immagini del prima e dopo lasciano tutti a bocca aperta Le immagini del ‘prima’ e ‘dopo’ del cambio vita di Rebel Wilson hanno lasciato tutti a bocca aperta. La celebre attrice e comica australiana lo scorso anno ha deciso di cambiare stile di vita: il volto cinematografico ha perso circa 30 chili in poco più di un anno. Il percorso è stato molto duro ma i risultati erano meglio di quelli sperati! Leggi anche La clinica per rinascere, dopo l’intervento Antonietta è dimagrita 53 kg: guardate qui, che trasformazione!

Ecco una fotografia pubblicata nelle ultime ore: